Сирия: Россия доставила крупную партию гумпомощи жителям Алеппо

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Москва, 30 октября. Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в крупнейшем городе Сирийской арабской республики.

Военное ведомство РФ сообщило, что за минувшие сутки специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Алеппо. Местные жители получили партию продуктов питания. Медицинская помощь была оказана 118 сирийцам.

Отмечается, что к процессу примирения присоединился населенный пункт Каная в провинции Хомс. Представители поселения подписали соглашение о прекращении ведения боевых действий. Переговорный процесс при участии российских специалистов продолжается в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хама и Алеппо.