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Сирия: Россия доставила крупную партию гумпомощи жителям Алеппо
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    Сирия: Россия доставила крупную партию гумпомощи жителям Алеппо

    11:59  30 Октября 2017
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    Сирия: Россия доставила крупную партию гумпомощи жителям Алеппо

    Москва, 30 октября. Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в крупнейшем городе Сирийской арабской республики.

    Военное ведомство РФ сообщило, что за минувшие сутки специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Алеппо. Местные жители получили партию продуктов питания. Медицинская помощь была оказана 118 сирийцам.

    Отмечается, что к процессу примирения присоединился населенный пункт Каная в провинции Хомс. Представители поселения подписали соглашение о прекращении ведения боевых действий. Переговорный процесс при участии российских специалистов продолжается в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хама и Алеппо.

    Сирия: Россия доставила крупную партию гумпомощи жителям Алеппо

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #гумпомощь #перемирие
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