Сирия: Минобороны РФ сообщило об 11 случаях нарушения перемирия

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Москва, 30 октября. Военное ведомство России оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировал 11 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Даръа (2), Дамаск (2), Хомс (2) и Алеппо (5). Анкара сообщила о шести случаях стрельбы в провинциях Даръа (1), Дамаск (3), Хама (1) и Идлиб (1).

Российские военнослужащие подчеркивают, что большинство случаев беспорядочной стрельбы было зафиксировано в регионах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.