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Сирия: Минобороны РФ сообщило об 11 случаях нарушения перемирия
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило об 11 случаях нарушения перемирия

    11:46  30 Октября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило об 11 случаях нарушения перемирия

    Москва, 30 октября. Военное ведомство России оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировал 11 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Даръа (2), Дамаск (2), Хомс (2) и Алеппо (5). Анкара сообщила о шести случаях стрельбы в провинциях Даръа (1), Дамаск (3), Хама (1) и Идлиб (1).

    Российские военнослужащие подчеркивают, что большинство случаев беспорядочной стрельбы было зафиксировано в регионах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило об 11 случаях нарушения перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #перемирие #джебхат ан-нусра
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