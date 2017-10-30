Власти Крыма хотят разобраться с украинским радиовещанием на полуострове

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Симферополь, 30 октября. Как оказалось, в некоторых районах на севере российского Крыма до сих пор практически отсутствует радиовещание на русском языке. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в ходе внеочередной сессии парламента в понедельник.

Вопрос о присутствии на территории Крыма российского радиовещания поднял крымский депутат Алексей Андреев.

«Северный Крым, Белогорский район – это те коллеги, с которыми мы переговорили. У нас практически отсутствует российское и крымское радиовещание, зато украинское радиовещание работает исправно, — рассказал депутат. — Я не призываю к тому, чтобы их глушить, но наши радиостанции должны работать».

В Госсовете признали, что проблема «более чем актуальна». Спикер Константинов обещал поручить профильному министерству разобраться с этой ситуацией, сообщает РИА Новости.

Напомним, 1 сентября украинская сторона собиралась начать вещание на Крым пяти украинских телеканалов. Они должны были донести до крымчан точку зрения Киева на их положение, однако специально построенная для этого 150-метровая радиовышка не заработала ни в тестовом, ни в постоянном режиме.

При этом на украинской стороне заявили, что «Россия какими-то образом использует вышку, чтобы заглушить все украинские передачи и передавать свои собственные».