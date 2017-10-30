Южнокорейские ученые выяснили, почему нельзя есть в одиночестве

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Нью-Йорк, 30 октября. Ученые из Южной Кореи выяснили, что прием пищи в одиночестве может увеличить риск появления метаболического синдрома, результатом которого является ожирение.

Медики провели научное исследование при участии 7752 человек. Все люди придерживались своего привычного режима питания: некоторые ели вместе с семьей и друзьями, а другие питались в одиночку.

Исходя из клинической статистики, эксперты установили, что у тех, кто предпочитает питаться в одиночестве, чаще диагностируют метаболический синдром, и как следствие, увеличение объема висцерального жира, передает «Ридус».

Отмечается, что у мужчин, которые едят в одиночестве, вероятность появления синдрома выше на 64%, чем у тех, кто находится во время принятия пищи в компании. У женщин данная цифра составляет 29%.