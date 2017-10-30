Военный эксперт усомнился в полезности нового миномета ВСУ

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Государственное предприятие «Укроборонсервис» презентовало новый автоматизированный минометный комплекс UKR-MMС для Вооруженных сил Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В заявлении предприятия говорится о том, что минометный комплекс был разработан совместно с Everis Aeroespacial в Defensa S.L.U. — испанской компанией. Согласно сообщению «Укроборонсервиса», минометный комплекс поражает цели с максимальной точностью, а также за максимальное короткое время. Кроме того, комплекс можно очень быстро свернуть и выдвинуть его на новую позицию для выполнения новой огневой задачи.

«Мы создавали UKR-MMС, в первую очередь, как высокоточное средство огневой поддержки мотопехотных подразделений уровня рота-батальон», — отмечают представители «Укроборонсервиса».

Основными составляющими элементами мобильного минометного комплекса являются система управления огня, механизм приведения в боевое положение, аппаратура управления и наведение миномета, а также непосредственно сам миномет. Отмечается, что эти минометы в ближайшее время будут переданы Силам специальных операций ВСУ, сухопутным и десантным войскам.

Наследие СССР

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что после распада СССР Украина унаследовала огромные запасы оружия и развитую оборонную промышленность. Главной специализацией украинского ВПК стали доработка и модернизация советской техники с ее последующей продажей на экспорт.

«На мировом рынке вооружений страна была продавцом достаточно качественного товара по практически демпинговым ценам. Разработка новых образцов если и велась, то преимущественно для экспорта. Армия же оставалась средством обогащения для олигархов и высших военных чинов, погрязших в коррупции. За время независимости сменилось 13 министров обороны, и ни о какой долгосрочной перспективе и работе по системному перевооружению не велось», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, с приходом к власти Петра Порошенко и началом конфликта на территории Донбасса ситуация не изменилась. Громкие заявления политиков стали лишь ширмой для еще большего разгула коррупции и воровства в ВСУ и оборонной промышленности.

«Военные заказы получают предприятия, принадлежащие президенту или приближенным олигархам, а качество выпускаемой продукции вызывает большие вопросы. В частности, миномет «Молот» (уже сам являющийся копией еще советского 2С12 «Сани») киевского завода «Маяк» уже получил плохую репутацию из-за низкого качества изготовления и ненадежности», — добавил аналитик.

По словам военного эксперта, минометный комплекс UKR-MMС является фактически переделкой для украинских военных реалий испанского 120-мм самоходного миномета Alakran. При этом и его боевые характеристики, и отсутствие подобной имеющейся у стран НАТО единой системы управления и разведки явно затруднят внедрение данной техники в войска.