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Москва, 30 октября. Замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Евгений Саидов заявил, что ведомство уже согласовало с Норвегией план дальнейших работ на Шпицбергене, где потерпел крушение российский вертолет Ми-8.

Так, в ходе селекторного завещания он заявил, что в поисковых работах, которые пройдут вдоль береговой линии, будут участвовать подводные аппараты. Кроме того, МЧС России договорилось с Норвегией использовать морское судно большой грузоподъемности для проведения работ по подъему потерпевшего крушения вертолета.

Глава МЧС России Владимир Пучков дал распоряжение не прекращать спасательную операцию, передает РИА Новости.

Напомним, ранее норвежские спасатели обнаружили в море в районе архипелага Шпицберген на глубине около 200 метров обломки российского вертолета.