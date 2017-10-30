Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России
Происшествия
Упавший у берегов Шпицбергена Ми-8 поднимут со дна — МЧС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Упавший у берегов Шпицбергена Ми-8 поднимут со дна — МЧС

    11:56  30 Октября 2017
    54

    Упавший у берегов Шпицбергена Ми-8 поднимут со дна — МЧС

    Москва, 30 октября. Замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Евгений Саидов заявил, что ведомство уже согласовало с Норвегией план дальнейших работ на Шпицбергене, где потерпел крушение российский вертолет Ми-8. 

    Так, в ходе селекторного завещания он заявил, что в поисковых работах, которые пройдут вдоль береговой линии, будут участвовать подводные аппараты. Кроме того, МЧС России договорилось с Норвегией использовать морское судно большой грузоподъемности для проведения работ по подъему потерпевшего крушения вертолета.

    Глава МЧС России Владимир Пучков дал распоряжение не прекращать спасательную операцию, передает РИА Новости.

    Упавший у берегов Шпицбергена Ми-8 поднимут со дна — МЧС

    Напомним, ранее норвежские спасатели обнаружили в море в районе архипелага Шпицберген на глубине около 200 метров обломки российского вертолета.

    Упавший у берегов Шпицбергена Ми-8 поднимут со дна — МЧС

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #норвегия #вертолет #ми-8 #шпицберген #мчс россии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        372
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        280
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1430
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        19673