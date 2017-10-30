Омские следователи завели дело против педагогов интерната, где избили подростка

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Омск, 30 октября. Омские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего воспитанника школы-интерната.

Напомним, на минувшей неделе двое 13-летних, а также 16-летний и 17-летний подростки напали на приятеля по причине того, что тот якобы испортил чужие наушники. Видеоролик избиения опубликовали в Сети. Как рассказали воспитанники, избиение носило «показательный» характер.

По информации местных СМИ, после инцидента двое старших юношей убежали из учреждения, однако через несколько часов сотрудники правоохранительных органов их нашли.

Педагога интерната, который проигнорировал конфликт и не пресек драку, уже допросили. В отношении него возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Детский омбудсмен Анна Кузнецова поручила проверить все детские учреждения региона.