Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

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Министра иностранных дел России Сергея Лаврова просят выделить деньги на адвоката в США российскому программисту Станиславу Лисову, которого в скором времени должны экстрадировать из Испании в Соединенные Штаты. Соответствующее письмо, с которым ознакомились в редакции Федерального агентства новостей, отправила в российское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 30 октября, супруга Лисова, Дарья.

Напомним, в начале года 31-летний программист Станислав Лисов из Таганрога был задержан по запросу ФБР и Интерпола в аэропорту Барселоны. Россиянина обвинили в том, что он якобы в течение трех лет взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним. В США программисту может грозить до 35 лет лишения свободы.

«Мы испробовали всевозможные способы помочь Стасу. Но после двух судов 24 октября 2017 года национальный суд Испании все же вынес приговор об экстрадиции моего мужа в США. К настоящему времени Станислав в течение десяти месяцев находится в тюремном заключении в Мадриде. Все это время дело Стаса вели адвокаты. Мы надеялись на их помощь до последнего момента, следовали всем их рекомендациям», — говорится в письме.

Но, как утверждает Дарья, работа адвокатов не принесла никаких результатов.

«С момента задержания моего мужа мною на адвокатов было потрачено 42 тысячи евро. Это все сбережения нашей семьи. Моя официальная зарплата составляет 14 тыс. рублей в месяц», — утверждает девушка.

После экстрадиции Лисова ему потребуется адвокат в США.

«Обращаюсь к вам с просьбой о содействии в получении финансовой помощи для оплаты услуг адвоката в США после экстрадиции Станислава», — просит Дарья главу российского МИД.

Отметим, 20 июля в национальном суде Испании в Мадриде прошли слушания по вопросу об экстрадиции Лисова. Во время слушаний было принято решение об экстрадиции россиянина в Соединенные Штаты для проведения следующего заседания уже на территории США.

«Суд постановляет дать согласие на передачу Станислава Лисова юридическим властям Соединенных Штатов за преступления в составе организованного противозаконного сообщества», — говорилось в документах судебного дела об экстрадиции россиянина в США.

Дело в том, что в рамках соглашения с США Испания имеет право передавать американским властям граждан других стран, если это будет сочтено необходимым.

«Преступление, по которому предъявляется ходатайство об экстрадиции, не носит политического или военного характера», — говорится в материалах дела.

Позже защита Лисова подала жалобу на решении суда. Однако 24 октября стало известно, что национальная судебная палата Испании все же оставила в силе приговор об экстрадиции.

Напомним, в июле 2017 года другого гражданина России — Юрия Мартышева — экстрадировали из Латвии в США. Его обвиняли в том, что он якобы вступил в тайный сговор с целью совершения электронного мошенничества, а также в причинении вреда компьютерным системам.

В апреле текущего года в Испании по аналогичному запросу США был также задержан другой российский программист — 36-летний Петр Левашов. Программиста подозревали в якобы причастности к хакерским атакам, связанным, в том числе, с «вмешательством в выборы в США».

Напомним, Москва неоднократно опровергала все обвинения в каким-либо вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Об отсутствии каких-либо контактов с РФ заявлял и президент США Дональд Трамп, назвавший подобные обвинения «охотой на ведьм».