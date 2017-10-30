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Екатерина Гордон объявила о решении баллотироваться в президенты России
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    Екатерина Гордон объявила о решении баллотироваться в президенты России

    11:35  30 Октября 2017
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    Екатерина Гордон объявила о решении баллотироваться в президенты России

    Москва, 30 октября. Правозащитник и журналист Екатерина Гордон объявила о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. В социальной сети «ВКонтакте» также появилось видео с ее обращением к потенциальным избирателям.

    Как отметила Гордон, защита прав женщин и детей станет основной идеей ее программы. По словам журналистки, ею была учреждена собственная юридическая компания, а защитой прав женщин и детей в России она занимается уже пятый год.

    «Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности», — подчеркнула Гордон.

    «Есть реальность. Мы  — страна матерей-одиночек, на которых всем плевать», — сказала она, напомнив, что уже «пыталась наладить контакт с представителями Кремля», но при этом никогда не голосовала на выборах. 

    Столкнувшись с реальностью, она решила выставить свою кандидатуру, которая, по мнению Гордон, будет «единственной не согласованной с администрацией президента», передает сетевое издание «360».

    Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак представила свой предвыборный штаб и дала первую конференцию после заявления о своих президентских амбициях. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #выборы-2018 #екатерина гордон
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