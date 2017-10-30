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Самолет с Борисом Гребенщиковым не мог вылететь в Петербург восемь часов
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    Самолет с Борисом Гребенщиковым не мог вылететь в Петербург восемь часов

    11:22  30 Октября 2017
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    Самолет с Борисом Гребенщиковым не мог вылететь в Петербург восемь часов

    Санкт-Петербург, 30 октября. Рейс авиакомпании «Россия», летевший из Калининграда в Петербург, вчера вечером сильно задержался. Причина задержки – сильный ветер.

    По информации «Комсомольской правды в Петербурге», ветер вокруг аэропорта «Храброво» достигал 22 метра в секунду. Пилоты долгое время не получали разрешения на взлет.

    По словам очевидцев, на борту злосчастного самолета был известный музыкант Борис Гребенщиков со своей группой. Певец выглядел очень усталым, однако он не стал жаловаться на задержку рейса в отличие от других пассажиров.

    Говорят, что в самолете он пил только томатный сок, а сложившуюся ситуацию воспринимал с похвальным спокойствием.

    «Вчера Борис Борисович и «Аквариум» дали концерт в клубе, а сегодня его можно было послушать еще раз в переходе возле ТЦ! Здорово, атмосферно, без ограждений и входных билетов», — написал один из поклонников Гребенщикова в социальных сетях.

     

    Автор: Дима Оленин
    #самолет #гребенщиков
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