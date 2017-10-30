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Минфин РФ обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной
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    Минфин РФ обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной

    11:29  30 Октября 2017
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    Минфин РФ обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной

    Москва, 30 октября. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил о поиске внесудебного решения урегулирования долга с Украиной. Сейчас такие варианты Москва обсуждает с посредниками: прямых контактов с Киевом.

    «С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», — отметил он в комментарии РИА Новости.

    Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, основным условием он назвал  возврат долга в полном объеме. Напомним, суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт по этим облигациям.

    Позже украинские власти предложила Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия продолжила настаивать на суверенном характере долга и выдвинула предложение о досудебном решении вопроса. 

    Однако Киев на него не ответил, после чего дело передали в суд. 29 марта этого года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #суд #украина #минфин #долг #евробонды
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