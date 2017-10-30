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Если Украина нападет на Крым, россияне будут готовы взяться за оружие — украинский дипломат
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    Если Украина нападет на Крым, россияне будут готовы взяться за оружие — украинский дипломат

    11:49  30 Октября 2017
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    Крым

    Киев, 30 октября. В случае нападения Украины на российский Крым миллионы граждан России, не считая армии, будут готовы взяться за оружие, считает украинский дипломат, бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин. 

    По словам дипломата, россияне будут готовы воевать за Крым, но не возьмут в руки оружие для того, чтобы, к примеру, восстанавливать СССР. Таким мнением он поделился после заявления беглого российского журналиста Аркадия Бабченко о том, что порядка 100 миллионов россиян без оглядки готовы воевать по приказу президента России.

    «У Путина есть совершенно замечательный ресурс из миллионов граждан, которые готовы воевать где угодно, за что угодно и это правда», — сказал Бабченко. 

    Крым

    Однако Волошин убежден, что «россияне не такие полоумные зомби, которые будут воевать за все подряд». Волошин уверен, что россияне будут сражаться за Крым, но никак не за восстановление СССР, передает «ПолитНавигатор». 

    «Неправда, что в России все такие полоумные зомби, которые готовы воевать за что угодно. Я убежден в том, что, если завтра Украина попробует силой вернуть Крым, то огромное количество россиян будет за него воевать», — отметил украинский дипломат, добавив, что сомневается, что россияне «пойдут возвращать в состав РФ Среднюю Азию и восстанавливать СССР».

    Напомним, Крым и Севастополь стали частью РФ в марте 2014 года после референдума, по результатам которого более 96% крымчан высказались за воссоединение с Россией. 

    Крым

    Автор: Дана Балан
    #россия #ссср #украина #крым
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