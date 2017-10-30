Крым — это Россия: политолог заявил об изменении взглядов в Европе
Москва, 30 октября. Отношение западных стран к крымскому вопросу постепенно меняется. Европа уже не верит, что полуостров вернется в состав Украины, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк.
Депутат немецкого Бундестага от Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф ранее заявил, что Берлин, как и сам Киев, уже не верит в возвращение Крыма в состав Украины.
«Еще два года назад мы в принципе не могли бы услышать такие заявления ни от одного уважающего себя европейского политика, потому что это грозило ему потерей политического веса или концом карьеры, — прокомментировал это заявление Данюк. — Но за это время со стороны бизнес-сообщества постоянно доносились высказывания о том, что Крым — это Россия, и нужно инвестировать деньги в проекты на полуострове».
Он напомнил, что за последнее время огромное число бизнесменов из Франции, Италии, Германии посещали полуостров. По его мнению, таким образом они демонстрируют свое отношение к крымскому вопросу.
Эксперт подчеркнул, что отношение к крымскому вопросу в Европе постепенно меняется. Однако пока страны не готовы признать его российской территорией: для этого нужно несколько лет. Евросоюз не может пересмотреть свои взгляды «за одну ночь», так как для это нужно принять коллективное решение, объяснил он.
«Они прекрасно понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины, — цитирует специалиста «Свободная пресса». — Но руководствуясь принципом единой внешней политики, которую формирует Брюссель под влиянием Берлина, Парижа и Вашингтона, они пока не могут официально это признать».