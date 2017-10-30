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Крым — это Россия: политолог заявил об изменении взглядов в Европе
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    Крым — это Россия: политолог заявил об изменении взглядов в Европе

    11:56  30 Октября 2017
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    Крым — это Россия: политолог заявил об изменении взглядов в Европе

    Москва, 30 октября. Отношение западных стран к крымскому вопросу постепенно меняется. Европа уже не верит, что полуостров вернется в состав Украины, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк.

    Депутат немецкого Бундестага от Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф ранее заявил, что Берлин, как и сам Киев, уже не верит в возвращение Крыма в состав Украины. 

    «Еще два года назад мы в принципе не могли бы услышать такие заявления ни от одного уважающего себя европейского политика, потому что это грозило ему потерей политического веса или концом карьеры, — прокомментировал это заявление Данюк. — Но за это время со стороны бизнес-сообщества постоянно доносились высказывания о том, что Крым  — это Россия, и нужно инвестировать деньги в проекты на полуострове».

    Он напомнил, что за последнее время огромное число бизнесменов из Франции, Италии, Германии посещали полуостров. По его мнению, таким образом они демонстрируют свое отношение к крымскому вопросу.

    Эксперт подчеркнул, что отношение к крымскому вопросу в Европе постепенно меняется. Однако пока страны не готовы признать его российской территорией: для этого нужно несколько лет. Евросоюз не может пересмотреть свои взгляды «за одну ночь», так как для это нужно принять коллективное решение, объяснил он.

    Крым — это Россия: политолог заявил об изменении взглядов в Европе

    «Они прекрасно понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины, — цитирует специалиста «Свободная пресса». — Но руководствуясь принципом единой внешней политики, которую формирует Брюссель под влиянием Берлина, Парижа и Вашингтона, они пока не могут официально это признать».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #евросоюз #украина #крым #германия
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