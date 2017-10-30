Пенсионер расстрелял соседей по даче и покончил с собой в Кузбассе

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Кемерово, 30 октября. В Новокузнецком районе Кемеровской области местный житель застрелил двух соседей, поджег их дом, после чего застрелился.

Следствие установило, что инцидент произошел в субботу днем в садоводческом товариществе. Местные жители увидели полыхающий дом соседей и вызвали спасателей. Огнеборцы ликвидировали возгорание и нашли на месте тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. На соседнем участке было обнаружено тело 69-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. В карманах его одежды лежали патроны, а под самим пенсионером — охотничье ружье.

Как сообщили в СУ СК Кузбасса, с июля 2016 года между соседями был спор, предметом которого стала граница участков. По предварительной версии, 69-летний сосед застрелил 62-летнего мужчину, а также 57-летнюю женщину, которая находилась в салоне автомобиля. Далее преступник ушел на свой участок, где застрелился.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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