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Пенсионер расстрелял соседей по даче и покончил с собой в Кузбассе
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    Пенсионер расстрелял соседей по даче и покончил с собой в Кузбассе

    11:18  30 Октября 2017
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    Пенсионер расстрелял соседей по даче и покончил с собой в Кузбассе

    Кемерово, 30 октября. В Новокузнецком районе Кемеровской области местный житель застрелил двух соседей, поджег их дом, после чего застрелился.

    Следствие установило, что инцидент произошел в субботу днем в садоводческом товариществе. Местные жители увидели полыхающий дом соседей и вызвали спасателей. Огнеборцы ликвидировали возгорание и нашли на месте тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. На соседнем участке было обнаружено тело 69-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. В карманах его одежды лежали патроны, а под самим пенсионером — охотничье ружье.

    Как сообщили в СУ СК Кузбасса, с июля 2016 года между соседями был спор, предметом которого стала граница участков. По предварительной версии, 69-летний сосед застрелил 62-летнего мужчину, а также 57-летнюю женщину, которая находилась в салоне автомобиля. Далее преступник ушел на свой участок, где застрелился.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Ранее сетевое издание «360» сообщало, что конфликт посетителей кафе на северо‐востоке Москвы закончился гибелью 25‐летнего молодого человека.

    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #кузбасс #кемеровская область
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