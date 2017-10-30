Курды призывают президента Барзани остаться на посту

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Эрбиль, 30 октября. Тысячи людей в Курдистане вышли на улицы для того, чтобы поддержать президента автономии Масуда Барзани.

Жители городов Эрбиль, Соран, Дохук, Захо и многих других населенных пунктов вышли на стихийный митинг после сообщения о том, что действующий президент Иракского Курдистана Масуд Барзани не намерен продлевать срок своих президентских полномочий. Эта информация была озвучена накануне во время встречи главы курдской автономии с представителями парламента.

Отмечается, что срок полномочий Масуда Барзани заканчивается 1 ноября. Глава автономии подчеркнул, что парламент Курдистана должен предотвратить правовой и политический вакуум, который может наступить из-за переноса даты президентских выборов.