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Курды призывают президента Барзани остаться на посту
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    Курды призывают президента Барзани остаться на посту

    11:28  30 Октября 2017
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    Курды призывают президента Барзани остаться на посту

    Эрбиль, 30 октября. Тысячи людей в Курдистане вышли на улицы для того, чтобы поддержать президента автономии Масуда Барзани.

    Жители городов Эрбиль, Соран, Дохук, Захо и многих других населенных пунктов вышли на стихийный митинг после сообщения о том, что действующий президент Иракского Курдистана Масуд Барзани не намерен продлевать срок своих президентских полномочий. Эта информация была озвучена накануне во время встречи главы курдской автономии с представителями парламента.

    Отмечается, что срок полномочий Масуда Барзани заканчивается 1 ноября. Глава автономии подчеркнул, что парламент Курдистана должен предотвратить правовой и политический вакуум, который может наступить из-за переноса даты президентских выборов.

    Курды призывают президента Барзани остаться на посту

    Автор: Алексей Громов
    #президент #курды #масуд барзани #курдистан
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