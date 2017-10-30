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Политика
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Выздоравливающий Мосийчук собирается «встать и пойти»
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    Выздоравливающий Мосийчук собирается «встать и пойти»

    11:18  30 Октября 2017
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    Выздоравливающий Мосийчук собирается «встать и пойти»

    Киев, 30 октября. Пострадавший в результате взрыва при покушении депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что почувствовал себя лучше и в понедельник, с разрешения врачей, собирается «встать и пойти». Как рассказал Мосийчук, врачи извлекли из его тела не менее 30 осколков.

    «Состояние моего здоровья улучшается, но боли еще охватывают правую руку, ногу и позвоночник, — рассказал Мосийчук на своей странице Facebook из больницы. — С разрешения врачей сегодня попробую встать и пойти. Хоть по палате, но пойти ногами».

    Пока что, по словам депутата Рады, его продолжают на ночь колоть снотворным и обезболивающим.

    Напомним, в связи со взрывом перед зданием киевского телеканала «Эспрессо», в результате которого погибли два человека, включая охранника Мосийчука, рассматривается несколько версий, в том числе покушение на депутата. Известно, что взорвалась бомба, заложенная в мотороллере.

    Выздоравливающий Мосийчук собирается «встать и пойти»

    Общественное мнение связало покушение на известного своими скандальными высказываниями Мосийчука с внутренними скандалами между украинскими националистами, в то время как украинские политики поспешили увидеть в покушении «руку Кремля».

    Автор: Валентин Меликов
    #мосийчук
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