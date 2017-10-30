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Мать погибшей в Шанхае россиянки сняла ответственность с модельного агентства
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    Мать погибшей в Шанхае россиянки сняла ответственность с модельного агентства

    10:48  30 Октября 2017  /обновлено: 11:01  30 Октября 2017
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    Мать погибшей в Шанхае россиянки сняла ответственность с модельного агентства

    Пермь, 30 октября. Мать 14-летней Влады Д., погибшей в Китае, сняла ответственность с модельного агентства, заявив, что сама напрямую заключала контракт с китайскими представителями, без участия Great Model, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где рассмотрят положениие семьи Влады. Она была не единственным ребенком в семье, у нее есть старший брат, и младшая сестренка, которой всего полгода. Более того, Министерство образования Пермского края проведет проверку гимназии, в которой училась Влада.

    Дело в том, что мать написала заявление о том, что до 31 октября девочка будет находиться на дистанционном обучении на время работы в Китае. Как оно было организовано пока неизвестно, учитывая, что девушка работала по 12 часов в сутки, добавил источник.

    Напомним, о смерти 14-летней российской модели в Шанхае стало известно накануне. По предварительным данным девочка умерла от септикопиемии, формы заражения крови. Так же известно, что буквально за несколько дней до смерти девочка звонила маме, плакала и жаловалась на сильную усталость.

    Автор: Алексей Громов
    #китай #смерть #шанхай #модель
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