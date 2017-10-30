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Путин: Государство уделяет приоритетное внимание вопросам сохранения здоровья людей
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    Путин: Государство уделяет приоритетное внимание вопросам сохранения здоровья людей

    12:00  30 Октября 2017
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    Путин: Государство уделяет приоритетное внимание вопросам сохранения здоровья людей

    Москва, 30 октября. Глава российского государства Владимир Путин направил приветствие участникам совместного конгресса министерства здравоохранения и Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения». Соответствующий текст приветствия был размещен в понедельник на сайте Кремля. 

    Российский лидер подчеркнул, что государство уделяет ключевое внимание вопросам здравоохранения, а также проблемам демографической ситуации.

    Путин: Государство уделяет приоритетное внимание вопросам сохранения здоровья людей

    «И очень важно, что эти темы занимают центральное место в повестке вашего конгресса», — следует из текста приветствия.

    Путин также пожелал всем участникам конгресса удачи и выразил уверенность, что мероприятие пройдет в позитивном и конструктивном ключе, а все рекомендации и инициативы будут реализованы.

    Напомним, конгресс проходит с 30 октября по 1 ноября в российской столице. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #демография #здравоохранение
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