Путин: Государство уделяет приоритетное внимание вопросам сохранения здоровья людей

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Москва, 30 октября. Глава российского государства Владимир Путин направил приветствие участникам совместного конгресса министерства здравоохранения и Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения». Соответствующий текст приветствия был размещен в понедельник на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что государство уделяет ключевое внимание вопросам здравоохранения, а также проблемам демографической ситуации.

«И очень важно, что эти темы занимают центральное место в повестке вашего конгресса», — следует из текста приветствия.

Путин также пожелал всем участникам конгресса удачи и выразил уверенность, что мероприятие пройдет в позитивном и конструктивном ключе, а все рекомендации и инициативы будут реализованы.

Напомним, конгресс проходит с 30 октября по 1 ноября в российской столице.