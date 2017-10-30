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Уфолог нашел вход на базу инопланетян на Луне
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    Уфолог нашел вход на базу инопланетян на Луне

    10:54  30 Октября 2017
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    Уфолог нашел вход на базу инопланетян на Луне

    Москва, 30 октября. На Луне существует вход на базу инопланетян. О находке рассказал уфолог-любитель из Тайваня Скотт Уоринг.

    Как сообщил исследователь, на поверхности спутника Земли он обнаружил ущелье, очертания которого напоминают ворота. При этом длина ущелья составляет 15 км.

    Варинг утверждает, что пещера имеет прямоугольную форму, и это является доказательством того, что она появилась при помощи инопланетян. Он также отметил, что размер ворот в подземную базу соответствует современному авианосцу тяжелого класса, а в пещере может с легкостью поместиться огромный космический корабль.

    Варинг считает, что NASA намеренно не афиширует данные об инопланетянах, так как давно сотрудничает с ними и имеет ряд договоренностей, передает интернет-издание «Инфореактор».

    Напомним, ранее астроном NASA Алан Стерн предположил, почему инопланетяне до настоящего момента не вышли на связь с представителями планеты Земля.

    Автор: Тимур Румянцев
    #луна #инопланетяне #уфологи
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