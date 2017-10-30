Китайца с 4 кг золота в ботинках задержали в Приамурье

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Благовещенск, 30 октября. Гражданин Китая попытался вывезти из России почти 4 кг золота в собственных ботинках. Четыре слитка на сумму 8,6 млн рублей он уложил в емкости, которые вырезал в подошвах под стельками.

Злоумышленника с 3,68 кг золота задержали на пункте пограничного досмотра в Благовещенске, пишет «Свободная пресса». В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».

Ранее пограничники РФ поймали на границе гражданку Китая с 5 кг нефрита в носках. Инцидент произошел на таможенном посту в Забайкальске.