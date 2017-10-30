Комбат ВСУ рассказал, когда закончится война в Донбассе 

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Киев, 30 октября. По словам командира украинского спецбатальона «Донбасс-Украина» Вячеслава Власенко, прекращение огня в Донбассе не будет означать конца войны, которую ведет Киев за возвращение непокорных территорий. По мнению комбата с позывным «Филин», война для украинцев закончится только тогда, когда Киев вернет Крым и земли на востоке Украины, а вот стрелять в Донбассе могут прекратить уже к концу года.

«Война закончится, когда мы восстановим нашу территориальную целостность, вернем себе свою землю», — утверждает Филин. При этом он сам, и весь его батальон готовы вести вооруженную борьбу против людей, не подчиняющихся правительству в Киеве.

А вот другие украинцы, признает комбат, не готовы. В силу этого Власенко и не мечтает о том, что попытки достичь победы в Донбассе войной к чему-либо приведут, и надеется на политические санкции против России, которую, конечно же, считает виновником войны на востоке Украины.

«Свою территорию мы вернем тогда, когда для России эта территория станет обузой, — уверен Власенко. — А эти условия как раз сейчас и создаются. Это экономическое давление, когда они теряют больше, чем получают. Войну затащили в такую замороженную стадию».

«Я не цыганка, чтобы гадать», утверждает Филин, однако с готовностью дает свой прогноз по возвращению Донбасса и Крыма в состав Украины — Донбасс, по его словам, вернется «лет через десять», а Крым — «через четверть века». Таким образом, с себя лично ответственность по возвращению утраченных после госпереворота в Киеве земель Власенко предпочитает снять, предпочитая строить политические планы.