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Политика
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Украина
Комбат ВСУ рассказал, когда закончится война в Донбассе
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    Комбат ВСУ рассказал, когда закончится война в Донбассе

    10:57  30 Октября 2017
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    Комбат ВСУ рассказал, когда закончится война в Донбассе

    Киев, 30 октября. По словам командира украинского спецбатальона «Донбасс-Украина» Вячеслава Власенко, прекращение огня в Донбассе не будет означать конца войны, которую ведет Киев за возвращение непокорных территорий. По мнению комбата с позывным «Филин», война для украинцев закончится только тогда, когда Киев вернет Крым и земли на востоке Украины, а вот стрелять в Донбассе могут прекратить уже к концу года.

    «Война закончится, когда мы восстановим нашу территориальную целостность, вернем себе свою землю», — утверждает Филин. При этом он сам, и весь его батальон готовы вести вооруженную борьбу против людей, не подчиняющихся правительству в Киеве.

    Комбат ВСУ рассказал, когда закончится война в Донбассе

    А вот другие украинцы, признает комбат, не готовы. В силу этого Власенко и не мечтает о том, что попытки достичь победы в Донбассе войной к чему-либо приведут, и надеется на политические санкции против России, которую, конечно же, считает виновником войны на востоке Украины.

    «Свою территорию мы вернем тогда, когда для России эта территория станет обузой, — уверен Власенко. — А эти условия как раз сейчас и создаются. Это экономическое давление, когда они теряют больше, чем получают. Войну затащили в такую замороженную стадию». 

    «Я не цыганка, чтобы гадать», утверждает Филин, однако с готовностью дает свой прогноз по возвращению Донбасса и Крыма в состав Украины — Донбасс, по его словам, вернется «лет через десять», а Крым — «через четверть века». Таким образом, с себя лично ответственность по возвращению утраченных после госпереворота в Киеве земель Власенко предпочитает снять, предпочитая строить политические планы.

    «В идеале их надо довести до такого состояния, чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно, — рассуждает Власенко, вспоминая о многочисленных проектах экономической, энергетической и транспортной блокаде Донбасса. — Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. И тогда закончится война».

    Комбат ВСУ рассказал, когда закончится война в Донбассе 

    Автор: Валентин Меликов
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