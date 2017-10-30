Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

По версии правоохранителей, рядом с частью проводились строительные работы. Тем не менее военная прокуратура Украины открыла по факту сообщений о захвате части уголовное дело.

Во время холодной войны США играли роль мирового жандарма, а СССР всеми силами старался не показать своего испуга. И даже знаменитая фраза «Мы вас похороним», которую генсек адресовал Западу, - всего лишь попытка спрятать слабость, считает Сергей Хрущев.

Надежды больше нет

Норвежские спасатели приняли решение остановить поиски членов экипажа российского Ми-8, который разбился в районе Шпицбергена. Надежды найти их живыми, увы, нет, заявили специалисты.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в беседе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым выразила соболезнования родным и близким погибших, а также руководству страны. Сульберг подчеркнула, что трагическое крушение вертолета вызвало глубокие переживания у всех норвежцев.

Напомним, российский вертолет потерпел крушение в четверг, 26 октября. Во время сильного снегопада Ми-8, на борту которого находились восемь человек, совершал перелет из поселка Пирамида в поселок Баренцбург. Обломки воздушного судна впоследствии были обнаружены в воде недалеко от берегов Шпицбергена.