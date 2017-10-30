Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

Американская оккупация
Сирийский город Ракка оккупирован международной коалицией во главе с США, заявил
источник в МИД арабской республики. В результате «преднамеренных и варварских» бомбардировок коалиции было уничтожено почти 90% города. Заявлениями об освобождении Ракки от террористов запрещенного в России ИГ1
коалиция пытается отвлечь внимание международного сообщества от совершенных ею преступлений, уверен дипломатический источник агентства SANA. В МИД Сирии напомнили, что в результате бомбардировок в городе и окрестностях была практически полностью уничтожена инфраструктура, а десятки тысяч мирных жителей стали беженцами.
То ли рейдеры, а то ли видение
Группа из 40 мужчин в балаклавах попыталась
захватить воинскую часть А3571 в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. Злоумышленники, которые назвали себя представителями торгово-развлекательного центра, демонтировали ограждение воинской части и вывезли из нее имущество.
В полиции информацию о рейдерском захвате опровергли.
По версии правоохранителей, рядом с частью проводились строительные работы. Тем не менее военная прокуратура Украины открыла по факту сообщений о захвате части уголовное дело.
И рядом не стояла
Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей считает
, что ни СССР, ни Россия даже близко не могут сравниться по своей мощи с США. Такое заявление он сделал во время выступления в Музее ядерных испытаний Лас-Вегаса.
Во время холодной войны США играли роль мирового жандарма, а СССР всеми силами старался не показать своего испуга. И даже знаменитая фраза «Мы вас похороним», которую генсек адресовал Западу, - всего лишь попытка спрятать слабость, считает Сергей Хрущев.
Надежды больше нет
Норвежские спасатели приняли
решение остановить поиски членов экипажа российского Ми-8, который разбился в районе Шпицбергена. Надежды найти их живыми, увы, нет, заявили специалисты.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в беседе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым выразила соболезнования родным и близким погибших, а также руководству страны. Сульберг подчеркнула, что трагическое крушение вертолета вызвало глубокие переживания у всех норвежцев.
Напомним, российский вертолет потерпел крушение в четверг, 26 октября. Во время сильного снегопада Ми-8, на борту которого находились восемь человек, совершал перелет из поселка Пирамида в поселок Баренцбург. Обломки воздушного судна впоследствии были обнаружены в воде недалеко от берегов Шпицбергена.
Еще одним амурским тигром на Земле стало меньше
В Денверском зоопарке усыпили тигра Мартина, привезенного из России. Как сообщили
в пресс-службе зоопарка, у трехлетнего самца была диагностирована тяжелая форма лейкемии. Не помогло даже переливание крови от другого тигра.
Болезнь развивалась стремительно: из Москвы тигра прошлым летом – тогда его еще звали Умар – забирали здоровым, никаких патологий медосмотр не показал. Однако около недели назад тигр начал угасать – потерял аппетит и мало двигался. В зоопарке приняли решение «гуманным путем» усыпить животное. Перед усыплением специалисты собрали генетический материал тигра.
Отметим, амурский тигр занесен в Красную книгу как вымирающий вид. На сегодняшний день в мире насчитывается всего около 500 особей, 90% из них обитают в Приморье и Хабаровском крае России.
1 Организация запрещена на территории РФ.