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Политика
Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России
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Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

    Сирийский город Ракка оккупирован международной коалицией во главе с США, заявил источник в МИД арабской республики. Группа из 40 мужчин в балаклавах попыталась захватить воинскую часть А3571 в Одессе. Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей считает, что ни СССР, ни Россия даже близко не могут сравниться по своей мощи с США.
    10:47 30 Октября 2017
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    Американская оккупация

    Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

    Сирийский город Ракка оккупирован международной коалицией во главе с США, заявил источник в МИД арабской республики. В результате «преднамеренных и варварских» бомбардировок коалиции было уничтожено почти 90% города. Заявлениями об освобождении Ракки от террористов запрещенного в России ИГ1 коалиция пытается отвлечь внимание международного сообщества от совершенных ею преступлений, уверен дипломатический источник агентства SANA. В МИД Сирии напомнили, что в результате бомбардировок в городе и окрестностях была практически полностью уничтожена инфраструктура, а десятки тысяч мирных жителей стали беженцами.

     

     

    То ли рейдеры, а то ли видение

    Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

    Группа из 40 мужчин в балаклавах попыталась захватить воинскую часть А3571 в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. Злоумышленники, которые назвали себя представителями торгово-развлекательного центра, демонтировали ограждение воинской части и вывезли из нее имущество.
    В полиции информацию о рейдерском захвате опровергли. 
    По версии правоохранителей, рядом с частью проводились строительные работы. Тем не менее военная прокуратура Украины открыла по факту сообщений о захвате части уголовное дело.

     

     

    И рядом не стояла

    Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

    Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей считает, что ни СССР, ни Россия даже близко не могут сравниться по своей мощи с США. Такое заявление он сделал во время выступления в Музее ядерных испытаний Лас-Вегаса.
    Во время холодной войны США играли роль мирового жандарма, а СССР всеми силами старался не показать своего испуга. И даже знаменитая фраза «Мы вас похороним», которую генсек адресовал Западу, - всего лишь попытка спрятать слабость, считает Сергей Хрущев.
     

    Надежды больше нет

    Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

    Норвежские спасатели приняли решение остановить поиски членов экипажа российского Ми-8, который разбился в районе Шпицбергена. Надежды найти их живыми, увы, нет, заявили специалисты.
    Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в беседе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым выразила соболезнования родным и близким погибших, а также руководству страны. Сульберг подчеркнула, что трагическое крушение вертолета вызвало глубокие переживания у всех норвежцев.
    Напомним, российский вертолет потерпел крушение в четверг, 26 октября. Во время сильного снегопада Ми-8, на борту которого находились восемь человек, совершал перелет из поселка Пирамида в поселок Баренцбург. Обломки воздушного судна впоследствии были обнаружены в воде недалеко от берегов Шпицбергена.
     

    Еще одним амурским тигром на Земле стало меньше

    Видеодайджест новостей, утро 30 октября 2017 года

    В Денверском зоопарке усыпили тигра Мартина, привезенного из России. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, у трехлетнего самца была диагностирована тяжелая форма лейкемии. Не помогло даже переливание крови от другого тигра.
    Болезнь развивалась стремительно: из Москвы тигра прошлым летом – тогда его еще звали Умар – забирали здоровым, никаких патологий медосмотр не показал. Однако около недели назад тигр начал угасать – потерял аппетит и мало двигался. В зоопарке приняли решение «гуманным путем» усыпить животное. Перед усыплением специалисты собрали генетический материал тигра.
    Отметим, амурский тигр занесен в Красную книгу как вымирающий вид. На сегодняшний день в мире насчитывается всего около 500 особей, 90% из них обитают в Приморье и Хабаровском крае России.

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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