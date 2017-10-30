Twitter забанил темнокожую американку как «русского бота»

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Атланта, 30 октября. Темнокожая активистка Чарли Пич из США заявила, что администраторы социальной сети Twitter сочли ее «русским шпионом».

Чарли Пич рассказала, что ее IP-адрес был заблокирован администрацией социальной сети, под запретом оказалась любая возможность создать новую учетную запись в Twitter.

«Я попробовала с двумя номерами телефонов и создала две учётные записи с разными электронными адресами и совершенно разными никами и именами. Прошла весь процесс, пока не было сказано, что «ваша учётная запись приостановлена», - сообщила Пич.

Подруга темнокожей женщины рассказала, что ей поступило предложение прекратить всякое общение с Чарли Пич, так как активистка является «русским ботом или шпионом», который причастен к «вмешательству России в выборы президента США», сообщает RT. Сейчас Пич рассматривает варианты подачи судебного иска.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года Twitter заблокировал доступ 200 пользователям со ссылкой на «запрет спама» и нарушения правил ресурса. Западные СМИ заявили, что данные аккаунты «связаны с Россией».