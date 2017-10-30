Twitter забанил темнокожую американку как «русского бота»
Атланта, 30 октября. Темнокожая активистка Чарли Пич из США заявила, что администраторы социальной сети Twitter сочли ее «русским шпионом».
Чарли Пич рассказала, что ее IP-адрес был заблокирован администрацией социальной сети, под запретом оказалась любая возможность создать новую учетную запись в Twitter.
«Я попробовала с двумя номерами телефонов и создала две учётные записи с разными электронными адресами и совершенно разными никами и именами. Прошла весь процесс, пока не было сказано, что «ваша учётная запись приостановлена», - сообщила Пич.
Подруга темнокожей женщины рассказала, что ей поступило предложение прекратить всякое общение с Чарли Пич, так как активистка является «русским ботом или шпионом», который причастен к «вмешательству России в выборы президента США», сообщает RT. Сейчас Пич рассматривает варианты подачи судебного иска.
Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года Twitter заблокировал доступ 200 пользователям со ссылкой на «запрет спама» и нарушения правил ресурса. Западные СМИ заявили, что данные аккаунты «связаны с Россией».