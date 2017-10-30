Лаврентьев заявил о высокой напряженности в зоне деэскалации в Идлибе

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Астана, 30 октября. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о сохранении высокого уровня напряженности в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. При этом он выразил надежду, что Турция сможет стабилизировать обстановку.

Кроме того, Лаврентьев указал на определенные сложности, связанные с провокационными действиями радикалов, которые находятся в зонах деэскалации. «Мы стараемся такие негативные эксцессы купировать, насколько это у нас получается», — подчеркнул он в интервью RT и «России-24».

Сохранение сложной ситуации в Идлибе дипломат объяснил тем, что там Турция еще не до конца выставили наблюдательные пункты.

«Но мы надеемся, что наши партнеры из Турции все-таки выполнят свою часть обязательств по зоне деэскалации в Идлибе и стабилизируют там ситуацию», — отметил Лаврентьев.

Напомним, сегодня в Астане стартует седьмой раунд переговоров по Сирии.