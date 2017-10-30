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Политика
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Глава УГКЦ заявил о необходимости примирения России и Украины
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    Глава УГКЦ заявил о необходимости примирения России и Украины

    10:44  30 Октября 2017
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    УГКЦ

    Лондон, 30 октября. Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук сообщил, что УГКЦ уже сегодня говорит о необходимости примирения между Российской Федерацией и Украиной. Об этом украинский священник заявил в ходе встречи в Королевском институте по международным делам Chatham House.

    Встреча проходила в столице Великобритании. 

    Он подчеркнул, что «между двумя народами нет никакой ненависти — это ведь не религиозный конфликт», сообщает УНИАН.

    УГКЦ

    «Нет ненависти между русскими и украинскими. Украина — многоэтническая и многорелигиозная страна. Речь идет о конфликте двух проектов, двух видений нашего будущего», — отметил глава УГКЦ.

    Шевчук также привел исторический пример примирения Польши и Германии, отметив, что тогда наладить отношения удалось в том числе благодаря открытому письму польских и немецких религиозных лидеров под лозунгом «Прощаем и просим прощения».

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #религия #примирение #шевчук #угкц
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