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Сирия новости 30 октября 12.30: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре, главарь «Нусры» открыл стрельбу в Идлибе
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    Сирия новости 30 октября 12.30: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре, главарь «Нусры» открыл стрельбу в Идлибе

    12:29  30 Октября 2017
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    Главарь «Нусры» открыл стрельбу в Идлибе

    Сирия, 30 октября. Один из лидеров «Ан-Нусры»*** открыл беспорядочную стрельбу в городе Сармада к северу от Идлиба. Пешмерга пытается помешать продвижению ВС Ирака на северо-западе страны. Более 50 террористов ИГ1 были уничтожены в ходе столкновений в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА и ее союзникам к северу-востоку от Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир Аш-Шам» к северу от Хомса.

    «Исламское государство»: продолжает столкновения с САА в районах Аль-Хамидия и Аль-Джубейль в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам «Ан-Нусры» близ города Ад-Дамир к северо-востоку от Восточной Гуты Дамаска.

    «Тахрир Аш-Шам»: провела минометный обстрел кварталов Дамаска, убиты мирные жители; понесла потери в боях с САА к северо-востоку от Хамы.

    Курды: копают траншеи на северо-западе Ирака, дабы помешать продвижению ВС Ирака; ведут переговоры с иракским правительством.

    Сирия новости 30 октября 12.30: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре, главарь «Нусры» открыл стрельбу в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Агентство новостей Al Manar News сообщает о новых минометных обстрелах кварталов города Дамаск со стороны радикалов вооруженной оппозиции. Несколько мин, выпущенных исламистами группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Ан-Нусры»1, отряды которых базируются в районе Восточной Гуты, ударили по кварталам Баб Тума, Баб Шарки и Ад-Дувела. В результате вооруженного противостояния один из мирных жителей был убит, еще девять человек получили ранения. Кроме того, радикалы союзных формирований открыли огонь по территориям, контролируемым Сирийской свободной армией (ССА) северо-восточнее оазиса в районе города Ад-Дамир, что привело к уничтожению одного из боевиков ССА.

    Тем временем к югу от Дамаска, в районах, оккупированных террористами «Исламского государства»1 и радикалами исламистских организаций, прошла демонстрация, призывающая противоборствующие стороны открыть контрольно-пропускной пункт, соединяющий лагерь для палестинских беженцев Аль-Ярмук с населенным пунктом Ялда.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что, несмотря на режим прекращения огня, действующий между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «умеренной оппозиции» к северу от Хомса, вооруженные стычки с силами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» продолжаются. Напомним, на радикалов «Джебхат Ан-Нусры» перемирие не распространяется. По данным SOHR, стороны ведут взаимные обстрелы в районе деревень Айн Хуссейн и Аль-Амария.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Ранее поступала информация о том, что правительственные подразделения впервые за шесть лет вошли в район Аль-Хамидия в административном центре провинции. Тем не менее бои между террористами «Исламского государства» и силами САР все еще продолжаются, передает информационное агентство Al Masdar News. Военные источники AMN уверены, что квартал перейдет под контроль САА в течение следующих 48 часов. Одновременно с этим сирийские войска ведут наступление в районе Аль-Джубейль, где САА удалось занять несколько зданий. Согласно информации Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), в ходе боев, произошедших накануне, силы САР и их союзники уничтожили более 50 боевиков ИГИЛ1. Однако САА и проасадовские ополченческие отряды, в свою очередь, также понесли потери в живой силе —  на поле боя погибли 23 солдата.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Стало известно, что 20 заключенных, пребывающих в тюрьмах Сирийской свободной армии (ССА) восточной части провинции Даръа, совершили побег. Об этом сообщает новостной портал Al Manar News. На данный момент обстоятельства случившегося и политическая принадлежность находившихся под арестом неизвестны.

    Между тем произошел взрыв в городе Нава, расположенном к северо-западу от столицы провинции вблизи линии разграничения сил ССА и подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Взрывное устройство, предположительно установленное ИГИЛовцами, сработало у здания местной администрации, в результате чего два местных жителя получили ранения.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Один из командиров антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» Абу Аль-Кака после конфликта местным жителем открыл беспорядочную стрельбу в городе Сармада к северу от Идлиба. В результате инцидента трое мирных жителей получили ранения, передает информагентство Al Manar News.

    Тем временем в населенном пункте Кафр Набель в южной части провинции исламистами «Джебхат Ан-Нусры» был арестован один их боевиков Сирийской свободной армии (ССА). Напомним, «Тахрир Аш-Шам» и ССА борются за контроль над территориями региона. В помощь отрядам «свободной армии», дислоцирующимся в Идлибе, на территорию провинции вошли боевики ССА и турецкие войска, ранее базировавшиеся в Алеппо.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    После того как в район боевых действий к северо-востоку от Хамы прибыли силы бригады «Щит Каламуна», Сирийская арабская армия (САА) вместе с ополченцами-шиитами и при поддержке российских ВКС провела широкомасштабное наступление, атакуя позиции террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Ар-Рахаджан. В результате боев под контроль союзников перешли населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина, расположенные западнее стратегического шоссе Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама. Кроме того, как передает информационный портал Al Manar News, в ходе вооруженных столкновений были ликвидированы более 30 исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Новостное агентство Iraqi News передает, что курдские военизированные отряды пешмерга выкопали траншеи на пути иракской армии по направлению к пограничному переходу «Файш Хабур» вблизи границы с Сирией и Турцией. Сообщается, что курдские подразделения намереваются помешать продвижению вооруженных сил Ирака. Эти сведения были добыты благодаря разведывательным беспилотникам. Тем временем переговоры между курдами и иракским правительством продолжаются. Напомним, разногласия между Багдадом и Эрбилем начались после оглашения результатов референдума о независимости Иракского Курдистана. Большинство голосующих пожелало отделиться от Ирака и создать отдельное государство Курдистан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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