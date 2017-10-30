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Сирия, 30 октября. Один из лидеров «Ан-Нусры»*** открыл беспорядочную стрельбу в городе Сармада к северу от Идлиба. Пешмерга пытается помешать продвижению ВС Ирака на северо-западе страны. Более 50 террористов ИГ1 были уничтожены в ходе столкновений в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА и ее союзникам к северу-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир Аш-Шам» к северу от Хомса.

«Исламское государство»: продолжает столкновения с САА в районах Аль-Хамидия и Аль-Джубейль в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам «Ан-Нусры» близ города Ад-Дамир к северо-востоку от Восточной Гуты Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: провела минометный обстрел кварталов Дамаска, убиты мирные жители; понесла потери в боях с САА к северо-востоку от Хамы.

Курды: копают траншеи на северо-западе Ирака, дабы помешать продвижению ВС Ирака; ведут переговоры с иракским правительством.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Manar News сообщает о новых минометных обстрелах кварталов города Дамаск со стороны радикалов вооруженной оппозиции. Несколько мин, выпущенных исламистами группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Ан-Нусры»1, отряды которых базируются в районе Восточной Гуты, ударили по кварталам Баб Тума, Баб Шарки и Ад-Дувела. В результате вооруженного противостояния один из мирных жителей был убит, еще девять человек получили ранения. Кроме того, радикалы союзных формирований открыли огонь по территориям, контролируемым Сирийской свободной армией (ССА) северо-восточнее оазиса в районе города Ад-Дамир, что привело к уничтожению одного из боевиков ССА.

Тем временем к югу от Дамаска, в районах, оккупированных террористами «Исламского государства»1 и радикалами исламистских организаций, прошла демонстрация, призывающая противоборствующие стороны открыть контрольно-пропускной пункт, соединяющий лагерь для палестинских беженцев Аль-Ярмук с населенным пунктом Ялда.

Провинция Хомс

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что, несмотря на режим прекращения огня, действующий между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «умеренной оппозиции» к северу от Хомса, вооруженные стычки с силами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» продолжаются. Напомним, на радикалов «Джебхат Ан-Нусры» перемирие не распространяется. По данным SOHR, стороны ведут взаимные обстрелы в районе деревень Айн Хуссейн и Аль-Амария.

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее поступала информация о том, что правительственные подразделения впервые за шесть лет вошли в район Аль-Хамидия в административном центре провинции. Тем не менее бои между террористами «Исламского государства» и силами САР все еще продолжаются, передает информационное агентство Al Masdar News. Военные источники AMN уверены, что квартал перейдет под контроль САА в течение следующих 48 часов. Одновременно с этим сирийские войска ведут наступление в районе Аль-Джубейль, где САА удалось занять несколько зданий. Согласно информации Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), в ходе боев, произошедших накануне, силы САР и их союзники уничтожили более 50 боевиков ИГИЛ1. Однако САА и проасадовские ополченческие отряды, в свою очередь, также понесли потери в живой силе — на поле боя погибли 23 солдата.

Провинция Даръа

Стало известно, что 20 заключенных, пребывающих в тюрьмах Сирийской свободной армии (ССА) восточной части провинции Даръа, совершили побег. Об этом сообщает новостной портал Al Manar News. На данный момент обстоятельства случившегося и политическая принадлежность находившихся под арестом неизвестны.

Между тем произошел взрыв в городе Нава, расположенном к северо-западу от столицы провинции вблизи линии разграничения сил ССА и подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Взрывное устройство, предположительно установленное ИГИЛовцами, сработало у здания местной администрации, в результате чего два местных жителя получили ранения.

Провинция Идлиб

Один из командиров антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» Абу Аль-Кака после конфликта местным жителем открыл беспорядочную стрельбу в городе Сармада к северу от Идлиба. В результате инцидента трое мирных жителей получили ранения, передает информагентство Al Manar News.

Тем временем в населенном пункте Кафр Набель в южной части провинции исламистами «Джебхат Ан-Нусры» был арестован один их боевиков Сирийской свободной армии (ССА). Напомним, «Тахрир Аш-Шам» и ССА борются за контроль над территориями региона. В помощь отрядам «свободной армии», дислоцирующимся в Идлибе, на территорию провинции вошли боевики ССА и турецкие войска, ранее базировавшиеся в Алеппо.

Провинция Хама

После того как в район боевых действий к северо-востоку от Хамы прибыли силы бригады «Щит Каламуна», Сирийская арабская армия (САА) вместе с ополченцами-шиитами и при поддержке российских ВКС провела широкомасштабное наступление, атакуя позиции террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Ар-Рахаджан. В результате боев под контроль союзников перешли населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина, расположенные западнее стратегического шоссе Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама. Кроме того, как передает информационный портал Al Manar News, в ходе вооруженных столкновений были ликвидированы более 30 исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Ирак

Новостное агентство Iraqi News передает, что курдские военизированные отряды пешмерга выкопали траншеи на пути иракской армии по направлению к пограничному переходу «Файш Хабур» вблизи границы с Сирией и Турцией. Сообщается, что курдские подразделения намереваются помешать продвижению вооруженных сил Ирака. Эти сведения были добыты благодаря разведывательным беспилотникам. Тем временем переговоры между курдами и иракским правительством продолжаются. Напомним, разногласия между Багдадом и Эрбилем начались после оглашения результатов референдума о независимости Иракского Курдистана. Большинство голосующих пожелало отделиться от Ирака и создать отдельное государство Курдистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)