Сирия сегодня: Дамаск обвинил США в оккупации Ракки, переговоры в Астане

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Сирия, 30 октября. Официальный Дамаск обвинил международную коалицию во главе с Соединенными Штатами в оккупации Ракки. В министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о прибывших в Астану делегациях по сирийским переговорам. В Восточной Гуте нет проблем с продовольствием. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ракка преткновения

Город Ракка будет считаться оккупированным до тех пор, пока не вернется под контроль Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает сирийское внешнеполитическое ведомство.

Сирийский МИД отметил, что заявление коалиции об освобождении города от террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) — «ложь с целью отвлечь международное внимание от преступлений», которые были совершены коалиционными силами в провинции Ракка. В результате «преднамеренных и варварских бомбардировок» свыше 90 процентов города было стерто с лица земли. В городе и его окрестностях практически полностью уничтожена инфраструктура, десятки тысячи мирных жителей стали беженцами.

Призывы Соединенных Штатов и их союзников МИД Сирийской Арабской Республики (САР) назвал попытками манипулировать общественным мнением.

Напомним, министр информации САР Мухаммед Рамиз Тарджаман отметил, что официальный Дамаск не считает ни один район страны освобожденным, пока в него не войдут подразделения САА. По его мнению, уход «Исламского государства»1 из Ракки — положительный момент, но необходимо, чтобы город заняли сирийские военные.

20 октября «Демократические силы Сирии» (SDF), которые состоят в основном их курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ1.

Переговоры в Астане

Все делегации, которые участвуют в седьмом раунде переговоров по урегулированию конфликта в САР, прибыли в Астану. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«Все делегации участников седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса прибыли в столицу Казахстана», — говорится в сообщении.

Кроме того, также сообщается, что в понедельник, 30 октября, состоятся закрытые для журналистов двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня.

Как ранее сообщала Газета.ru, президент САР Башар Асад принял российскую делегацию в Дамаске.

Проблем нет

В пригороде Дамаска Восточная Гута, где была создана зона деэскалации, не наблюдается проблем с продуктами питания. Об этом сообщил журналистам сирийский предприниматель Хасан Алахатдин, сообщает РИА Новости.

«Своего хозяйства здесь пока нет. Но, в принципе, проблем с едой здесь не ощущается — в магазинах цены такие же, как в Дамаске. Килограмм той же картошки и здесь, и там стоит 100 лир. Это где-то 20 центов» — пояснил он.

По словам торговца, с приходом сюда военной полиции Российской Федерации жители анклава «стали чувствовать себя более защищенными».

«Передайте спасибо вашей военной полиции. С тех пор, как они тут появились, стало намного безопаснее. Теперь мы понимаем, что сюда боевики уже точно не прорвутся», — добавил Алахатдин.

1 Организация запрещена на территории РФ.