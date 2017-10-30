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Россия рассчитывает нацелить оппозицию Сирии на конструктивный диалог с Дамаском
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    Россия рассчитывает нацелить оппозицию Сирии на конструктивный диалог с Дамаском

    10:34  30 Октября 2017
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    Россия рассчитывает нацелить оппозицию Сирии на конструктивный диалог с Дамаском

    Астана, 30 октября. Спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что на переговорах по Сирии в Астане российская делегация рассчитывает нацелить сирийскую оппозицию на конструктивный диалог с центральными сирийскими властями.

    «Очень рассчитываем, что нам удастся провести очень откровенные переговоры не только с сирийской делегацией, но и с представителями оппозиции, нацелив их на конструктивный диалог с центральными властями», — заявил он, передает RT.

    Напомним, в ходе визита в Дамаск Александр Лаврентьев провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, главной темой которых стала оценка развития ситуации в Сирии.

    Ранее в МИД Казахстана сообщили, что все участники астанинского урегулирования по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах.

    Автор: Тимур Румянцев
    #оппозиция #сирия #дамаск
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