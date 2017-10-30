Россиян ожидают три выходных в честь Дня народного единства

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Москва, 30 октября. В конце этой недели россиян ждут три выходных дня подряд. Это связано с переносом красного дня календаря, положенного в День народного единства — праздник выпадает на субботу, поэтому выходной будет перенесен на понедельник.

Кроме того, в пятницу, 3 ноября, рабочий день россиян будет сокращен на час, сообщает АиФ. Как отмечает издание, три выходных в начале ноября станут последними длинными выходными осени — в дальнейшем долгие праздники будут только на новый год: россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

Напомним, в России День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года в честь освобождения Москвы от польских интервентов силами ополчения Минина и Пожарского.