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Общество
Россиян ожидают три выходных в честь Дня народного единства
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    Россиян ожидают три выходных в честь Дня народного единства

    10:26  30 Октября 2017
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    Россиян ожидают три выходных в честь Дня народного единства

    Москва, 30 октября. В конце этой недели россиян ждут три выходных дня подряд. Это связано с переносом красного дня календаря, положенного в День народного единства — праздник выпадает на субботу, поэтому выходной будет перенесен на понедельник.

    Кроме того, в пятницу, 3 ноября, рабочий день россиян будет сокращен на час, сообщает АиФ. Как отмечает издание, три выходных в начале ноября станут последними длинными выходными осени — в дальнейшем долгие праздники будут только на новый год: россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

    Напомним, в России День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года в честь освобождения Москвы от польских интервентов силами ополчения Минина и Пожарского. 

    Россиян ожидают три выходных в честь Дня народного единства

    Автор: Валентин Меликов
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