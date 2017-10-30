Шаманов: Россия выполнила основные задачи военной операции в Сирии

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Астана, 30 октября. Глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов считает, что ключевые задачи российское операции в Сирии практически выполнены.

Во время встречи комитетов Госдумы РФ и мажилиса Казахстана Владимир Шаманов отметил, что российская сторона уверена в восстановлении контроля правительственными войсками Сирийской арабской республики над восточными границами страны до конца текущего года.

«В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены», - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ.

Владимир Шаманов уверен, что к концу 2017 года террористическая группировка «Исламское государство1» (запрещена в России) прекратит свое существование как организованная военная структура.

Ранее сообщалось, что глава военного ведомства России Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция против боевиков в Сирии близка к завершению. Эту информацию подтвердил и глава МИД России Сергей Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.