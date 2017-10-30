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Новости Сирии
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Общество
Австрийский журналист хочет сбежать на Луну из-за «политической гиперчувствительности»
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    Австрийский журналист хочет сбежать на Луну из-за «политической гиперчувствительности»

    10:17  30 Октября 2017
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    Австрийский журналист хочет сбежать на Луну из-за «политической гиперчувствительности»

    Вена, 30 октября. Австрийский журналист Карл Гаухофер заявил, что страдает «политической гиперчувствительностью» и мечтает сбежать на Луну. Об этом он написал на страницах Die Presse.

    Гаухофер признался, что за последние годы его «туристический радиус» существенно сократился. По словам журналиста, он страдает «политической гиперчувствительностью», поэтому не может посещать те страны, где, по его мнению, избиратели выбирают «опасных экстремистов», «жадных до власти автократов», а также «постыдных шутов». Происходящее в этих странах он называет беспределом.

    В черный список Гаухофера попало множество стран — Италия, США, Россия, Турция, Венесуэла, Боливия, Польша, Венгрия, Испания (вместе с Каталонией), Великобритания.

    «Остается только смутная надежда, что однажды Илон Маск на своей ракете для туристов отправит меня на политкорректную Луну», — констатирует автор статьи.

    Австрийский журналист хочет сбежать на Луну из-за «политической гиперчувствительности»

    Автор: Катерина Тимошенская
    #австрия #луна #журналист #страны #политкорректность
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