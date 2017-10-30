Истребители НАТО совершат бреющие полеты в небе Эстонии

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Таллин, 30 октября. Силы обороны Эстонии заявили о полетах пилотов НАТО в воздушном пространстве страны. При этом военные подчеркнули, что тренировки истребителей F-16 ВВС Бельгии на низкой высоте будут проходить вдали от населенных пунктов.

Уточняется, что четыре самолета, прибывших в Эстонию 5 сентября на четыре месяца для охраны воздушного пространства стран Балтии, сейчас базируются на на авиабазе Эмари (Amari). Высота бреющих полетов, которые пройдут на следующей неделе, составит «не ниже 500 футов (152 метра)».

Кроме того, в главном штабе Сил обороны Эстонии напомнили, что страны-участницы НАТО выделяют для учений и тренировок, в том числе и для полетов на низкой высоте, определенные части своего воздушного пространства. В Эстонии тренировки совершаются по согласованию с департаментом авиации и АО «Обслуживание авиационного сообщения», пишет «Интерфакс».

Напомним, истребители ВВС Бельгии F-16 в порядке ротации сменили авиаотряд F-18 Hornet ВВС Испании.

