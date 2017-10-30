Сегодня в Сети: ядерные испытания в США, позор «Зенита», в Денвере усыпили тигра из РФ
Сегодня в Интернете, 30 октября. США начали ядерные испытания «Глобальный гром». «Зенит» на своем поле потерпел сокрушительное поражение от «Локомотива». В США усыпили привезенного из России амурского тигра.
В США начались ядерные учения
В США стартовали ядерные учения «Глобальный гром» (Global Thunder), сообщает «Газета.ру». Сообщается, что Вашингтон в установленном порядке предупредил Россию о начале ядерных испытаний.
Российские пользователи соцсетей отнеслись к этой новости неодобрительно, увидев в ней признак того, что США стремятся к возобновлению холодной войны с Россией.
«Ким Чен Ын не более чем марионетка США, — сделал предположение о подоплеке учений один из пользователей. — «Угроза» со стороны КНДР усилилась, поэтому США проводят ядерные учения».
«Впервые с 1991 США намереваются привести свои ядерные бомбардировщики в постоянную боевую готовность», — отметил журналист Константин Семин.
«Осторожно! Термоядерные судороги финансового капитала», — прокомментировал эту запись Сергей Коротин.
«Холодная война, увы, но это нужно признать. Больше того, во времена холодной войны прошлого столетия флаги СССР и не помыслили бы срывать», — пишет Alina Komarek.
«Если оружие изготавливается, то оно обязательно где-нибудь выстрелит», — предупреждает пользователь с ником Анонимный источник.
«То есть, патрулировать периметр воздушной границы РФ будут Б-52 с атомными бомбами на борту», — предупреждает Артем Лукашевский.
«Интересно, сколько из них заведутся?» — сомневается в американской мощи блогер Григорич.
В вот мнение по поводу вооружений США сенатора Алексея Пушкова:
«Сравнивать Россию и США по общей мощи пустое дело. Применима ли мощь — вот главное. А истерика non-stop — не признак мощи».
«Зенит» — «Локомотив» 0:3
Столичный «Локомотив» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу в гостях разгромил петербургский «Зенит» и завершил первый круг единоличным лидером турнира. Для «Локо» это первая победа в Санкт-Петербурге с 2004 года.
Вот сообщения спортивных ресурсов:
— «Зенит» уступил «Локомотиву» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.
— «Паровозик, который смог!» «Локомотив» разгромил «Зенит» и единолично занимает первое место в турнирной таблице.
Болельщики «Зенита» предсказуемо ругают свою команду:
— Не видел матча «Зенит» — «Локомотив», но проигрывать дома 0:3 — это позор, тут даже говорить не о чем. «Зенит» так не проигрывал дома 11 лет.
— Похоже, забирать надо твит: «Зенит» не умеет играть на контратаках, а «Локо» — умеет. «Локо» — молодцы.
— К концу матча стадион значительно опустел. На такой «Зенит» хотят смотреть далеко не все.
— Такая игра — неуважение к болельщикам.
— До свидания, «Зенит!»
— «Зенит» — facepalm!
А вот мнение блогера Дениса Познанского:
«Я скажу так. Если бы Ригони в первом тайме забил, и заменили бы Ерохина, «Зенит» бы выиграл. Не забиваешь ты — забивают нам. Команда просто плюнула в душу болельщикам. Позор».
А триумфатор «Локомотив» еще и подшутил над проигравшими питерцами, написав в своем Twitter:
«Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, #ГородПобедителей».
В США усыпили амурского тигра из России, американцы соболезнуют
В США усыпили молодого амурского тигра Мартина, всего несколько месяцев назад привезенного из России (ранее он носил имя Умар). Это произошло в зоопарке города Денвера.
Сообщается, что у трехлетнего животного обнаружили неизлечимое заболевание — лейкемию в терминальной стадии. Тигра привезли в США из Москвы в июне.
«Перед тем, как гуманно усыпить животное, у него взяли репродуктивный материал для исследования», — говорится в сообщении зоопарка.
Тысячи американцев выразили в связи со смертью животного свои соболезнования, оставив соответствующие записи на под печальным сообщением в Facebook зоопарка Денвера.