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#Соцсети
Сегодня в Сети: ядерные испытания в США, позор «Зенита», в Денвере усыпили тигра из РФ
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    Сегодня в Сети: ядерные испытания в США, позор «Зенита», в Денвере усыпили тигра из РФ

    10:30  30 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: ядерные испытания в США, позор «Зенита», в Денвере усыпили тигра из РФ

    Сегодня в Интернете, 30 октября. США начали ядерные испытания «Глобальный гром». «Зенит» на своем поле потерпел сокрушительное поражение от «Локомотива». В США усыпили привезенного из России амурского тигра.

    В США начались ядерные учения

    В США стартовали ядерные учения «Глобальный гром» (Global Thunder), сообщает «Газета.ру». Сообщается, что Вашингтон в установленном порядке предупредил Россию о начале ядерных испытаний.

    Российские пользователи соцсетей отнеслись к этой новости неодобрительно, увидев в ней признак того, что США стремятся к возобновлению холодной войны с Россией.

    «Ким Чен Ын не более чем марионетка США, — сделал предположение о подоплеке учений один из пользователей. — «Угроза» со стороны КНДР усилилась, поэтому США проводят ядерные учения».

    «Впервые с 1991 США намереваются привести свои ядерные бомбардировщики в постоянную боевую готовность», — отметил журналист Константин Семин.

    «Осторожно! Термоядерные судороги финансового капитала», — прокомментировал эту запись Сергей Коротин‏.

    «Холодная война, увы, но это нужно признать. Больше того, во времена холодной войны прошлого столетия флаги СССР и не помыслили бы срывать», — пишет Alina Komarek‏.

    «Если оружие изготавливается, то оно обязательно где-нибудь выстрелит», — предупреждает пользователь с ником Анонимный источник.

    «То есть, патрулировать периметр воздушной границы РФ будут Б-52 с атомными бомбами на борту», — предупреждает Артем Лукашевский‏.

    «Интересно, сколько из них заведутся?» — сомневается в американской мощи блогер Григорич‏.

    В вот мнение по поводу вооружений США сенатора Алексея Пушкова:

    «Сравнивать Россию и США по общей мощи пустое дело. Применима ли мощь — вот главное. А истерика non-stop — не признак мощи».

    «Зенит» — «Локомотив» 0:3

    Столичный «Локомотив» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу в гостях разгромил петербургский «Зенит» и завершил первый круг единоличным лидером турнира. Для «Локо» это первая победа в Санкт-Петербурге с 2004 года.

    Вот сообщения спортивных ресурсов:

    — «Зенит» уступил «Локомотиву» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

    — «Паровозик, который смог!» «Локомотив» разгромил «Зенит» и единолично занимает первое место в турнирной таблице.

    Болельщики «Зенита» предсказуемо ругают свою команду:

    — Не видел матча «Зенит» — «Локомотив», но проигрывать дома 0:3 — это позор, тут даже говорить не о чем. «Зенит» так не проигрывал дома 11 лет.

    — Похоже, забирать надо твит: «Зенит» не умеет играть на контратаках, а «Локо» — умеет. «Локо» — молодцы.

    — К концу матча стадион значительно опустел. На такой «Зенит» хотят смотреть далеко не все.

    — Такая игра — неуважение к болельщикам.

    — До свидания, «Зенит!»

    — «Зенит» — facepalm!

    А вот мнение блогера Дениса Познанского:

    «Я скажу так. Если бы Ригони в первом тайме забил, и заменили бы Ерохина, «Зенит» бы выиграл. Не забиваешь ты — забивают нам. Команда просто плюнула в душу болельщикам. Позор».

    А триумфатор «Локомотив» еще и подшутил над проигравшими питерцами, написав в своем Twitter:

    «Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, #ГородПобедителей».

    В США усыпили амурского тигра из России, американцы соболезнуют

    В США усыпили молодого амурского тигра Мартина, всего несколько месяцев назад привезенного из России (ранее он носил имя Умар). Это произошло в зоопарке города Денвера.

    Сегодня в Сети: ядерные испытания в США, позор «Зенита», в Денвере усыпили тигра из РФ

    Сообщается, что у трехлетнего животного обнаружили неизлечимое заболевание — лейкемию в терминальной стадии. Тигра привезли в США из Москвы в июне.

    «Перед тем, как гуманно усыпить животное, у него взяли репродуктивный материал для исследования», — говорится в сообщении зоопарка.

    Тысячи американцев выразили в связи со смертью животного свои соболезнования, оставив соответствующие записи на под печальным сообщением в Facebook зоопарка Денвера.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #соцсети #амурский тигр #ядерные учения #зенит- локомотив
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