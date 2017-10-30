Сегодня в Сети: ядерные испытания в США, позор «Зенита», в Денвере усыпили тигра из РФ

В Избранное

Сегодня в Интернете, 30 октября. США начали ядерные испытания «Глобальный гром». «Зенит» на своем поле потерпел сокрушительное поражение от «Локомотива». В США усыпили привезенного из России амурского тигра.

В США начались ядерные учения

В США стартовали ядерные учения «Глобальный гром» (Global Thunder), сообщает «Газета.ру». Сообщается, что Вашингтон в установленном порядке предупредил Россию о начале ядерных испытаний.

США объявили о намерении привести в боеготовность ядерные бомбардировщики B-52 https://t.co/0C7aFcDWTA pic.twitter.com/Mv0DawFWkj — RT на русском (@RT_russian) October 24, 2017

В США стартовали ядерные учения "Глобальный гром" https://t.co/3wibGGmZ6e — twominders (@twominders) October 30, 2017

Российские пользователи соцсетей отнеслись к этой новости неодобрительно, увидев в ней признак того, что США стремятся к возобновлению холодной войны с Россией.

США начинают «ядерные учения»: Вашингтон предупредил Россию о начале учений «Global Thunder» — Обо всем на свете (@obo_vsemnasvete) October 30, 2017

«Ким Чен Ын не более чем марионетка США, — сделал предположение о подоплеке учений один из пользователей. — «Угроза» со стороны КНДР усилилась, поэтому США проводят ядерные учения».

«Впервые с 1991 США намереваются привести свои ядерные бомбардировщики в постоянную боевую готовность», — отметил журналист Константин Семин.

Впервые с 1991 США намереваются привести свои ядерные бомбардировщики в постоянную боевую готовность. pic.twitter.com/SOtlSfhxmX — Константин Семин (@KSyomin) October 24, 2017

«Осторожно! Термоядерные судороги финансового капитала», — прокомментировал эту запись Сергей Коротин‏.

Осторожно! Термоядерные судороги финансового капитала. — Сергей Коротин (@Korotin75Jin) October 24, 2017

«Холодная война, увы, но это нужно признать. Больше того, во времена холодной войны прошлого столетия флаги СССР и не помыслили бы срывать», — пишет Alina Komarek‏.

Холодная война,-увы но это нужно признать.Больше того во времена холодной войны прошлого столетия флаги СССР и не помыслили бы срывать( — Alina Komarek (@Alina_Komarek) October 25, 2017

«Если оружие изготавливается, то оно обязательно где-нибудь выстрелит», — предупреждает пользователь с ником Анонимный источник.

Если оружие изготавливается, то оно обязательно где-нибудь выстрелит... ???????????? — Анонимный источник (@vlad_kopalov) October 24, 2017

«То есть, патрулировать периметр воздушной границы РФ будут Б-52 с атомными бомбами на борту», — предупреждает Артем Лукашевский‏.

Т.е. патрулировать периметр воздушной границы РФ Б-52 будут с атомными бомбами на борту... — Артём Лукашевский (@alukashevsky) October 24, 2017

«Интересно, сколько из них заведутся?» — сомневается в американской мощи блогер Григорич‏.

В вот мнение по поводу вооружений США сенатора Алексея Пушкова:

«Сравнивать Россию и США по общей мощи пустое дело. Применима ли мощь — вот главное. А истерика non-stop — не признак мощи».

Сравнивать Россию и США по общей мощи,как делает Хрущев, пустое дело. Применима ли мощь - вот главное. А истерика non-stop -не признак мощи. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 29, 2017

«Зенит» — «Локомотив» 0:3

Столичный «Локомотив» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу в гостях разгромил петербургский «Зенит» и завершил первый круг единоличным лидером турнира. Для «Локо» это первая победа в Санкт-Петербурге с 2004 года.

Вот сообщения спортивных ресурсов:

— «Зенит» уступил «Локомотиву» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

— «Паровозик, который смог!» «Локомотив» разгромил «Зенит» и единолично занимает первое место в турнирной таблице.

Болельщики «Зенита» предсказуемо ругают свою команду:

— Не видел матча «Зенит» — «Локомотив», но проигрывать дома 0:3 — это позор, тут даже говорить не о чем. «Зенит» так не проигрывал дома 11 лет.

Не видел матча #ЗенитЛокомотив,но проигрывать дома 0:3-это позор,тут даже говорить не о чем.#Зенит так не проигрывал дома 11 лет. — Dima Volk (@DMonVolk) October 29, 2017

— Похоже, забирать надо твит: «Зенит» не умеет играть на контратаках, а «Локо» — умеет. «Локо» — молодцы.

Походу забирать надо твит. #зенит не умеет играть на контратаках (с ЦСКА), а Локо - умеет. Локо - молодцы. — sergey (@gsaboxgod) October 29, 2017

— К концу матча стадион значительно опустел. На такой «Зенит» хотят смотреть далеко не все.

К концу матча стадион значительно опустел. На такой #Зенит хотят смотреть далеко не все. pic.twitter.com/UeNKEQa1a1 — ZiminDima (@ZiminRussia) October 29, 2017

— Такая игра — неуважение к болельщикам.

— До свидания, «Зенит!»

— «Зенит» — facepalm!

А вот мнение блогера Дениса Познанского:

«Я скажу так. Если бы Ригони в первом тайме забил, и заменили бы Ерохина, «Зенит» бы выиграл. Не забиваешь ты — забивают нам. Команда просто плюнула в душу болельщикам. Позор».

Я скажу так.Если бы Ригони в первом тайме забил,и заменили Ерохина.Зенит бы выиграл.Не забиваешь ты,забивают нам.#зенит #зенитлокомотив — Denis Poznansky (@poznansky_denis) October 29, 2017

А триумфатор «Локомотив» еще и подшутил над проигравшими питерцами, написав в своем Twitter:

«Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, #ГородПобедителей».

В США усыпили амурского тигра из России, американцы соболезнуют

В США усыпили молодого амурского тигра Мартина, всего несколько месяцев назад привезенного из России (ранее он носил имя Умар). Это произошло в зоопарке города Денвера.

Сообщается, что у трехлетнего животного обнаружили неизлечимое заболевание — лейкемию в терминальной стадии. Тигра привезли в США из Москвы в июне.

«Перед тем, как гуманно усыпить животное, у него взяли репродуктивный материал для исследования», — говорится в сообщении зоопарка.

Тысячи американцев выразили в связи со смертью животного свои соболезнования, оставив соответствующие записи на под печальным сообщением в Facebook зоопарка Денвера.