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Украина
Украинский художник предупредил соотечественников об опасности поездок в РФ
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    Украинский художник предупредил соотечественников об опасности поездок в РФ

    10:18  30 Октября 2017
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    Украинский художник предупредил соотечественников об опасности поездок в РФ

    Киев, 30 октября. Поездки на территорию России представляют опасность и угрозу для граждан Украины, которые якобы «не понимают, какому риску они себя подвергают». Об этом заявил украинский художник Олег Тистол.

    По его словам, последний раз он был в России шесть лет назад, но уже тогда «ему все сильно не понравилось». Он отметил, что крайне отрицательно относится к теме поездок в РФ.

    «Идет же полноценная война. Хотя есть масса разных категорий, но любой из вариантов я считаю неприемлемым. Не говоря уже, что это просто опасно. Это же страна полного бесправия и страна вертухаев, для которых огромное удовольствие поиздеваться над беззащитным», — заявил Тистол. 

    Украинский художник предупредил соотечественников об опасности поездок в РФ

    Он считает, что граждане Незалежной не понимают, что, посещая Россию, они якобы «становятся беззащитными». Художник добавил, что «украинцам необходимо проходить курс поведения с россиянами», сообщает «ПолитНавигатор».  

    Стоит отметить, что ранее Тистол утверждал, что Москва является столицей Северной Кореи. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #тистол
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