Спецпредставитель президента РФ рассказал о переговорах с Асадом в Дамаске 

В Избранное

Москва, 30 октября. В ходе визита в Дамаск специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, главной темой которых стала оценка развития ситуации в Сирии. Переговоры, по словам Лаврентьева, продолжались более трех часов.

«Мы были в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране. И самое главное — мы хотели посмотреть настрой непосредственно центрального правительства на дальнейшее политическое урегулирование ситуации», — отметил Лаврентьев.

Как рассказал спецпредставитель президента в беседе с RT, «сохраняется ли приверженность Дамаска тем обязательствам, которые они на себя раньше взяли» — речь идет о переходе к постепенному мирному политическому урегулированию ситуации, после того, как будут разгромлены основные силы террористов в Сирии.