Спецпредставитель президента РФ рассказал о переговорах с Асадом в Дамаске
Москва, 30 октября. В ходе визита в Дамаск специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, главной темой которых стала оценка развития ситуации в Сирии. Переговоры, по словам Лаврентьева, продолжались более трех часов.
«Мы были в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране. И самое главное — мы хотели посмотреть настрой непосредственно центрального правительства на дальнейшее политическое урегулирование ситуации», — отметил Лаврентьев.
Как рассказал спецпредставитель президента в беседе с RT, «сохраняется ли приверженность Дамаска тем обязательствам, которые они на себя раньше взяли» — речь идет о переходе к постепенному мирному политическому урегулированию ситуации, после того, как будут разгромлены основные силы террористов в Сирии.
«Хочу сказать, что очень важно то, что Башар Асад, действительно, настроен на поиски путей национального примирения», — подчеркнул спецпредставитель президента.