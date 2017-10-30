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Новости Сирии
Лаврентьев заявил о высокой напряженности в зоне деэскалации в Идлибе
Новости Сирии
Спецпредставитель президента РФ рассказал о переговорах с Асадом в Дамаске
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    Спецпредставитель президента РФ рассказал о переговорах с Асадом в Дамаске

    10:03  30 Октября 2017
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    Спецпредставитель президента РФ рассказал о переговорах с Асадом в Дамаске

    Москва, 30 октября. В ходе визита в Дамаск специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, главной темой которых стала оценка развития ситуации в Сирии. Переговоры, по словам Лаврентьева, продолжались более трех часов.

    «Мы были в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране. И самое главное — мы хотели посмотреть настрой непосредственно центрального правительства на дальнейшее политическое урегулирование ситуации», — отметил Лаврентьев.

    Спецпредставитель президента РФ рассказал о переговорах с Асадом в Дамаске

    Как рассказал спецпредставитель президента в беседе с RT, «сохраняется ли приверженность Дамаска тем обязательствам, которые они на себя раньше взяли» — речь идет о переходе к постепенному мирному политическому урегулированию ситуации, после того, как будут разгромлены основные силы террористов в Сирии.

    «Хочу сказать, что очень важно то, что Башар Асад, действительно, настроен на поиски путей национального примирения», — подчеркнул спецпредставитель президента.

    Спецпредставитель президента РФ рассказал о переговорах с Асадом в Дамаске 

    Автор: Валентин Меликов
    #асад #лаврентьев
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