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Глава Крыма: Хэллоуин отравляет атмосферу нашего полуострова
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    Глава Крыма: Хэллоуин отравляет атмосферу нашего полуострова

    9:52  30 Октября 2017
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    Глава Крыма: Хэллоуин отравляет атмосферу нашего полуострова

    Симферополь, 30 октября. Хэллоуин является антипраздником, который противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России. Такое мнение выразил глава республики Крым Сергей Аксенов.

    Так, на своей странице в Facebook Аксенов написал, что «этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова».

    Он также считает, что в учебных заведениях недопустимо устраивать подобные шабаши, даже под видом «частной инициативы». Аксенов призвал тех,  для кого Хэллоуин является способом заработать деньги, не ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов, что является «морально ущербной позицией».

    Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования и науки России Ольги Васильевой с просьбой запретить празднование Хэллоуина в российских школах и детских садах. 


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #аксенов #хэллоуин
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