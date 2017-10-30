Глава Крыма: Хэллоуин отравляет атмосферу нашего полуострова

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Симферополь, 30 октября. Хэллоуин является антипраздником, который противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России. Такое мнение выразил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Так, на своей странице в Facebook Аксенов написал, что «этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова».

Он также считает, что в учебных заведениях недопустимо устраивать подобные шабаши, даже под видом «частной инициативы». Аксенов призвал тех, для кого Хэллоуин является способом заработать деньги, не ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов, что является «морально ущербной позицией».

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования и науки России Ольги Васильевой с просьбой запретить празднование Хэллоуина в российских школах и детских садах.



