Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мальты в память об убитой журналистке

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Валетта, 30 октября. Массовая демонстрация в память убитой журналистке Дафни Каруане Гализии прошла в мальтийском городе Слима. На улицы вышли порядка трех тысяч человек.

Демонстранты выступили с требованием провести расследование убийства журналистки. Кроме того, как отмечает Times of Malta, часть участников акции призвали к отставке начальника полиции и генерального прокурора Мальты, а также ряда других чиновников, пишет «Газета.ру».

Дафни Каруана Гализия писала о панамских офшорах, а также занималась расследованием в отношении премьера Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. 16 октября она погибла в результате подрыва ее автомобиля. За информацию об ее убийстве власти Мальты предложили 1 млн евро.