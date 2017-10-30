Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лаврентьев заявил о высокой напряженности в зоне деэскалации в Идлибе
Весь мир
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мальты в память об убитой журналистке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мальты в память об убитой журналистке

    9:35  30 Октября 2017
    33

    Тысячи демонстрантов вышли на улицы Мальты в память об убитой журналистке

    Валетта, 30 октября. Массовая демонстрация в память убитой журналистке Дафни Каруане Гализии прошла в мальтийском городе Слима. На улицы вышли порядка трех тысяч человек. 

    Демонстранты выступили с требованием провести расследование убийства журналистки. Кроме того, как отмечает Times of Malta, часть участников акции призвали к отставке начальника полиции и  генерального прокурора Мальты, а также ряда других чиновников, пишет «Газета.ру».

     Дафни Каруана Гализия писала о панамских офшорах, а также занималась расследованием в отношении премьера Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. 16 октября она погибла в результате подрыва ее автомобиля. За информацию об ее убийстве власти Мальты предложили 1 млн евро. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #убийство #мальта #журналистка #демонстрация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        85
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        216
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1354
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        14103