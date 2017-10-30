Евросоюз даст Киеву 50 млн евро на поддержку децентрализации Украины
Брюссель, 30 октября. Европейский союз планирует выделить 50 млн евро на поддержку децентрализации Украины. ЕК подготовила программу действий по поддержке Евросоюзом юго-востока Украины, которая предполагает выделение денежных средств в качестве помощи подконтрольным Киеву территориям Луганской и Донецкой областей.
По мнению чиновников ЕС, такая идея может помочь вернуть Донецкую и Луганскую народные республики в состав Украины, передает RT.
«Есть вероятность того, что это станет примером, который однажды поспособствует реинтеграции в состав Украины районов, находящихся под контролем ДНР и ЛНР», — следует из документа.
Как отмечают в ЕС, на подконтрольной киевским властям территории Донбасса будет проводиться «поддержка идей по диалогу внутри и между группами населения о примирении».
Напомним, ранее сообщалось, что Брюссель выделил Украине порядка 90 млн евро на развитие системных реформ.