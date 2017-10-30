Евросоюз даст Киеву 50 млн евро на поддержку децентрализации Украины

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Брюссель, 30 октября. Европейский союз планирует выделить 50 млн евро на поддержку децентрализации Украины. ЕК подготовила программу действий по поддержке Евросоюзом юго-востока Украины, которая предполагает выделение денежных средств в качестве помощи подконтрольным Киеву территориям Луганской и Донецкой областей.

По мнению чиновников ЕС, такая идея может помочь вернуть Донецкую и Луганскую народные республики в состав Украины, передает RT.

«Есть вероятность того, что это станет примером, который однажды поспособствует реинтеграции в состав Украины районов, находящихся под контролем ДНР и ЛНР», — следует из документа.

Как отмечают в ЕС, на подконтрольной киевским властям территории Донбасса будет проводиться «поддержка идей по диалогу внутри и между группами населения о примирении».

Напомним, ранее сообщалось, что Брюссель выделил Украине порядка 90 млн евро на развитие системных реформ.