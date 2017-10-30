Казахстан продолжит предоставлять площадку для проведения переговоров по Сирии

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Астана, 30 октября. Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что Астана продолжит предоставлять площадку для проведения переговоров по урегулированию в Сирийской республике.

Так, в ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и Государственной думы РФ Ашимбаев отметил, что Казахстан «поддерживает предпринимаемые меры международного сообщества, а также действия сирийских властей и оппозиции, направленные на скорейшее прекращение кровопролития и определение политического будущего Сирии путем диалога».

Напомним, ранее заместитель главы МИД Казахстана Галымжан Койшыбаев заявил, что делегации, прибывшие на переговоры по урегулированию в Сирии в столицу Казахстана, готовы к конструктивному диалогу.