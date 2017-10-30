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Новости Сирии
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Протоиерей Чаплин проклял всех россиян, создавших и посмотревших «Матильду»
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    Протоиерей Чаплин проклял всех россиян, создавших и посмотревших «Матильду»

    9:43  30 Октября 2017
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    Протоиерей Чаплин проклял всех россиян, создавших и посмотревших «Матильду»

    Москва, 30 октября. Православный священник Всеволод Чаплин, ранее исполнявший обязанности официального представителя Русской православной церкви, опубликовал в Сети видеообращение в котором он называет выход на российские телеэкраны фильма Алексея Учителя «Матильда» «кощунством» и посылает проклятие всем россиянам, которые участвовали в создании фильма и смотрели его в кинотеатрах, а также «не остановили кощунство» — то есть, фактически, всем россиянам сразу.

    «Проклятие божие да падет на всех, кто одобрил его распространение по стране. Проклятие божие да падет на всех нас, на весь наш народ, который это кощунство не остановил, — передает Ura.ru слова священника, чьи заявления стали гораздо радикальнее после ухода с официальной должности. — Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами. Пусть ваши киношные наряды сменятся трауром».

    Протоиерей Чаплин проклял всех россиян, создавших и посмотревших «Матильду»

    Ранее Чаплин уже объявлял «Матильду» актом «ритуального цареубийства», который снижает шансы России выстоять в «грядущей Третьей мировой войне».

    Ранее стало известно, что кассовые сборы «Матильды» в первый уик-энд составили более 230 миллионов рублей.

    Автор: Валентин Меликов
    #чаплин
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