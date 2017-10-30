Жители Ростовской области просят Путина отменить плату по трассе М-4 «Дон»

В Избранное

Ростов-на-Дону, 30 октября. Жители девяти населенных пунктов Ростовской области обратились к лидеру Российской Федерации Владимиру Путину из-за платной дороги.

Жители населенных пунктов Самарское, Задонский, Новоботайск, Опорный, Веселый, Суходольск, Новотроицкое, Каяльский, а также Воронцовка обратились к Путину из-за введения платного участка трассы М-4 «Дон» Батайск — Краснодар.

Они были вынуждены обратиться к президенту РФ, поскольку альтернативной дороги до Ростова-на-Дону у них нет. А объезд через город Азов занимает много времени.

По платному участку трассы автомобилисты передвигаются восемь километров, за въезд и выезд необходимо заплатить по 50 рублей соответственно.