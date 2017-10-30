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Новости Сирии
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Политика
Более 40% россиян выступили за поддержку ЛНР и ДНР
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    Более 40% россиян выступили за поддержку ЛНР и ДНР

    9:25  30 Октября 2017
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    Более 40% россиян выступили за поддержку ЛНР и ДНР

    Москва, 30 октября. Большинство россиян высказались за поддержку  Донецкой и Луганской народных республик, свидетельствуют данные нового опроса «Левада-Центра». Так, о том, что России необходимо поддерживать ЛНР и ДНР заявил 41% участников исследования.

    Еще 37% граждан РФ считают, что Москва «не должна никого поддерживать» в конфликте на юго-востоке Украины. 

    При этом эксперты отмечают, что в целом интерес наших сограждан к конфликту на юго-востоке Украины снизился.

    «Но все-таки 41% поддержки ДНР и ЛНР довольно много», — подчеркнул социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.

    Данные опроса опубликовало издание РБК.

    Напомним, киевские власти регулярно обвиняет Россию в «агрессии» и в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва в ответ Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела внутриполитический и экономический кризис.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #днр #россия #донбасс #украина #лнр #опрос
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