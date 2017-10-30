Ливни, сильный ветер и сход селей: синоптики предупредили о разгуле стихии на юге России

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Ростов-на-Дону, 30 октября. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Крыму, Адыгее и Краснодарском крае ожидаются ливни, сильный ветер и подъем уровня воды в реках.

Как говорится в экстренном предупреждении Южного регионального центра МЧС России, очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, в горах сход селей малого объема ожидаются в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 30 октября, а также ночью и утром 31 октября местами в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Кроме того, в горах ожидается сход селей малого объема, а на реках Карачаево-Черкесии подъемы уровней воды.

В Краснодарском крае и Адыгее прогнозируются очень сильные дожди и ветер. В течение вторника в Северной Осетии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях вероятны ветер и дождь разной степени силы. В Крыму сохранится очень сильный, до 25 метров в секунду, юго-западный ветер с переходом на северо-западный и дожди, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее МЧС предупредило о тумане и гололеде в Пермской области в ближайшие сутки.