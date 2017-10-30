Обвиненный в домогательствах актер Кевин Спейси объявил себя геем 

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Нью-Йорк, 30 октября. Известнейший голливудский киноактер Кевин Спейси заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации после заявления актера Энтони Рэппа. По словам Спейси, на протяжении его жизни у него были романтические отношения и с мужчинами, и с женщинами, однако в итоге он «решил жить геем».

Напомним, ранее Энтони Рэпп заявил, что Спейси в 1986 году, когда молодому актеру было всего 14 лет, пригласил его на домашнюю вечеринку, где сильно напился и приставал к нему. Рассказать об этом спустя 30 лет Рэппа подвигла история с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми против голливудского продюсера Харви Вайнштейна.