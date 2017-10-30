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Самолет Jet Airways экстренно приземлился в Ахмедабаде из-за записки в туалете
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    Самолет Jet Airways экстренно приземлился в Ахмедабаде из-за записки в туалете

    9:18  30 Октября 2017
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    Самолет Jet Airways экстренно приземлился в Ахмедабаде из-за записки в туалете

    Нью-Дели, 30 октября. Пассажирский лайнер перевозчика Jet Airways совершил экстренную посадку из-за обнаруженной в туалете записки с угрозой угона судна. Об этом в понедельник сообщает агентство ANI. 

    По данным агентства, инцидент случился в ночь на понедельник. Самолет Boeing 737-900, следовавший рейсом Мумбаи — Дели, «поменял курс после объявления согласно установленному протоколу безопасности внештатной ситуации из-за угрозы безопасности».

    Согласно имеющимся данным, в одном из туалетов самолета была обнаружена записка, в которой говорилось, что «самолет под прицелом угонщиков, не должен приземлиться в Дели, а лететь прямо в ОПК». 

    Лайнер, на борту которого находилось 115 пассажиров, благополучно приземлился в Ахмедабаде.

    В результате инцидента никто не пострадал, все были экстренно эвакуированы с борта за 30 минут. 

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и мотивы происшествия. 

     

    Автор: Дана Балан
    #самолет #индия #туалет #записка #дели #jet airways
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