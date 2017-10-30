Самолет Jet Airways экстренно приземлился в Ахмедабаде из-за записки в туалете

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Нью-Дели, 30 октября. Пассажирский лайнер перевозчика Jet Airways совершил экстренную посадку из-за обнаруженной в туалете записки с угрозой угона судна. Об этом в понедельник сообщает агентство ANI.

По данным агентства, инцидент случился в ночь на понедельник. Самолет Boeing 737-900, следовавший рейсом Мумбаи — Дели, «поменял курс после объявления согласно установленному протоколу безопасности внештатной ситуации из-за угрозы безопасности».

Согласно имеющимся данным, в одном из туалетов самолета была обнаружена записка, в которой говорилось, что «самолет под прицелом угонщиков, не должен приземлиться в Дели, а лететь прямо в ОПК».

Hijack threat letter found in bathroom of Jet Airways 9W339 Mumbai-Delhi flight that was diverted to Ahmedabad earlier today pic.twitter.com/cr8KlKjvIP — ANI (@ANI) October 30, 2017

Лайнер, на борту которого находилось 115 пассажиров, благополучно приземлился в Ахмедабаде.

В результате инцидента никто не пострадал, все были экстренно эвакуированы с борта за 30 минут.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и мотивы происшествия.