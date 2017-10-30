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Новости Сирии
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Политика
«Это опасный человек»: Дутерте призвал «кого-нибудь» переговорить с Ким Чен Ыном
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    «Это опасный человек»: Дутерте призвал «кого-нибудь» переговорить с Ким Чен Ыном

    9:13  30 Октября 2017
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    «Это опасный человек»: Дутерте призвал «кого-нибудь» переговорить с Ким Чен Ыном

    Токио, 30 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «опасным человеком» и призвал «кого-нибудь» убедить главу КНДР провести переговоры по ядерной проблеме. С таким заявлением политик выступил перед началом своего визита в Японию.

    «Все лидеры соглашаются с тем, что это опасный человек. Нужно помнить, что он лидер своего народа. Кем бы он себя ни провозглашал, кто-то должен с ним поговорить», — заявил Дутерте журналистам.

    В числе стран, которые могли бы убедить Ким Чен Ына сесть за стол переговоров могли бы Америка, Япония и Южная Корея. Главы этих государств, как считает президент Филиппин, могли бы просто объяснить Ким Чен Ыну, «что никто не угрожает ему и его стране, что никто не хочет войны», сообщает РИА Новости.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дутерте #филиппины #ким чен ын #ядерная проблема
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