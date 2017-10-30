Эксперт о событиях в Одессе: Украина славится нелегальной торговлей оружием с ИГИЛ

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Следователи из военной прокуратуры Одесского гарнизона держат на контроле ход досудебного разбирательства по делу о событиях на территории военного городка в Одесской области. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Военная служба правопорядка отреагировала на информацию из Одессы о том, что 29 октября на территорию военного городка №10, где располагается военная часть ВСУ А3571 (военный аэродром «Школьный»), проникли представители одесского торгово-развлекательного центра «CityCenter». Злоумышленников было около 40 человек, они частично демонтировали и перенесли забор военного объекта, вывезя с него имущество, которое принадлежало военному аэродрому, по согласованию с военнослужащими. Сообщается, что на место происшествия немедленно выехала следственная группа работников прокуратуры.

Новый этап разборок

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин прокомментировал ФАН события на территории военного городка в Одесской области.

«Очередной этап разборок на Украине перешел теперь на Одессу. Что это было, до сих пор не могут понять украинские правоохранительные органы. То они заводят уголовное дело, то опровергают его. Были ли люди в балаклавах сотрудниками торгового центра, или это очередные бойцы одного из националистических батальонов? Неизвестно. Да и версия о том, что вывезли строительный мусор, а не военное имущество звучит неправдоподобно. Из-за мусора уголовное дело не возбуждали бы, и руководство украинских вооруженных сил не комментировало бы ситуацию в режиме нон-стоп. Украина давно славится своей нелегальной торговлей оружием. В том числе и с «Исламским Государством»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — прим. ФАН)», — пояснил Антон Бредихин.

По словам эксперта, сейчас, когда в результате «Михомайдана» властям приходится впопыхах скрывать свою деятельность в данном теневом секторе, происходят подобные одесскому прецеденты. И виновными в этом выставят украинских военных, которые допустили хищение на территории части.

«Украина не выходила из «лихих 90-х». Для нее не было переходного периода, разборки того времени актуальны для страны и сейчас», — резюмировал Антон Бредихин.

Как ранее сообщала Газета.ru, полиция Одессы опровергла попытку захвата военной части.

1 Организация запрещена на территории РФ.