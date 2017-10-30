Конгресс народа Сирии может пройти в Сочи в ноябре

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Москва, 30 октября. В середине ноября в Сочи может пройти конгресс сирийского народа. По словам источника, знакомого с ситуацией, более тысячи человек могут принять в нем участие.

«Конгресс сирийского народа, возможно, пройдет в Сочи, этот вопрос сейчас прорабатывается», — заявил он.

Как отметил источник, ориентировочно, мероприятие пройдет в середине ноября. По его словам, в нем примут участие как самые разнообразные оппозиционные группировки, так и представители сирийских правительственных и проправительственных сил. Всего предполагается участие 1000-1300 человек, передает РИА Новости.

Напомним, 19 октября Владимир Путин заявил об идее создания конгресса народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Дамаск поддержал идею российского лидера.