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Новости Сирии
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Рогозин оценил опыт Пекина по созданию зон свободной торговли
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    Рогозин оценил опыт Пекина по созданию зон свободной торговли

    9:07  30 Октября 2017
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    Рогозин оценил опыт Пекина по созданию зон свободной торговли

    Москва, 30 октября. Опыт Пекина по формированию зоны свободной торговли (ЗСТ) в городе Чунцине подтверждает эффективность таких идей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по окончании заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

    Он подчеркнул, что Москва считает крайне интересным опыт Китая по созданию экспериментальных зон, который показал свою эффективность.

    «Мы рады возможности посмотреть на результаты своими глазами», — отметил вице-премьер РФ.

    Помимо этого, вице-премьер добавил, что на двусторонней встрече в узком формате представители России и КНР обсудят развитие цифровых технологий и телекоммуникаций. 

    Напомним, ранее стало известно, что глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о встрече в начале следующего месяца. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #китай #экономика #рогозин #зст
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