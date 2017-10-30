Мужчина ранил трех человек из автомата в Барнауле

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Барнаул, 30 октября. Полиция Барнаула задержала накануне вечером мужчину, который ранил из автомата трех человек.

«Мужчина на улице 40 лет Октября произвел выстрелы и ранил трех человек. У подозреваемого во время задержания был изъят АК-74, 112 патронов, граната Ф-1, тротиловая шашка, три запала, шесть гранат, нож и топор», — сообщили ТАСС источник.

Кроме того, при обыске в доме стрелка был обнаружен арсенал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным источника, мужчина уже имеет три судимости, во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.