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Происшествия
Мужчина ранил трех человек из автомата в Барнауле
Происшествия
Мужчина ранил трех человек из автомата в Барнауле
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    Мужчина ранил трех человек из автомата в Барнауле

    8:48  30 Октября 2017
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    Мужчина ранил трех человек из автомата в Барнауле

    Барнаул, 30 октября. Полиция Барнаула задержала накануне вечером мужчину, который ранил из автомата трех человек.

    «Мужчина на улице 40 лет Октября произвел выстрелы и ранил трех человек. У подозреваемого во время задержания был изъят АК-74, 112 патронов, граната Ф-1, тротиловая шашка, три запала, шесть гранат, нож и топор», — сообщили ТАСС источник.

    Кроме того, при обыске в доме стрелка был обнаружен арсенал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным источника, мужчина уже имеет три судимости, во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

    Автор: Константин Терехов
    #полиция #барнаул #мдв
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